FAZ: Polski rząd chce pełnej kontroli nad sądami

Niemiecki dziennik pisze w środę o zaostrzeniu sporu między polskim rządem i sędziami. Jak ocenia, „spór o niezawisłość sądownictwa, który zaczął się przejęciem Trybunału Konstytucyjnego przez PiS zaraz po ich zwycięstwie w wyborach jesienią 2015 roku, wkroczył w tych dniach w nową fazę”. „Chodzi o pełna kontrolę rządu nad sądami i o kwestię, która dla UE może mieć moc ładunku wybuchowego: Czy polskim sędziom wolno jeszcze wykonywać wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE?” – pisze gazeta.

Dziennik przypomina, że eskalację tego sporu zapoczątkował listopadowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wykonujący go wyrok polskiego Sądu Najwyższego z 5 grudnia, który uznał, że „Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie od kwietnia 2018 roku oraz Izba Dyscyplinarna SN nie są legalnymi organami”. „FAZ” dodaje, że politycy PiS ostrzegli przed „samowolą i anarchią w sądownictwie” i „dążą do konfrontacji ze zbuntowanymi sędziami”, którzy zamierzają wykonywać wyrok TSUE i SN.

Według gazety jedynie wstępem do tej konfrontacji jest wydana w poniedziałek dyspozycja Prokuratora Krajowego, który polecił prokuratorom, aby reagowali na wszystkie przypadki podważania przez sędziów legalności powołania innych sędziów.

„Koniec niezawisłości sędziowskiej w Polsce”

„Najważniejszy cios to ustawa, która ma zostać przyjęta przez Sejm jeszcze przed świętami. Dla sędziów, którzy tylko postawią pytanie o to, czy inny sędzia został mianowany zgodnie z prawem, ustawa przewiduje kary od obniżenia wynagrodzenia przez przeniesienie aż do zwolnienia. Zgodnie z oficjalnym uzasadnieniem ustawa ma «uporządkować kwestie systemowe», ale zawiera zapisy, które, zdaniem dużej większości polskich prawników, oznaczałyby ostateczny koniec niezawisłości sędziowskiej w Polsce” - pisze „FAZ”. Wyjaśnia, że chodzi o większe uprawnienia prezesów sądów, których powołuje minister sprawiedliwości, oraz Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

„FAZ” dodaje, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział już, iż mająca większość w Senacie opozycja wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby zapobiec przyjęciu ustawy. „Przedłużająca się konfrontacja może być niebezpieczna dla PiS, gdyż pokrzyżowałaby taktykę ugrupowania przed wyborami prezydenckimi. Urzędujący prezydent Andrzej Duda z PiS ma wprawdzie duże szanse na reelekcję, ale zwycięstwo zależy od tego, czy uda mu się pozyskać wyborców z politycznego centrum. A szanse na to będą największe, gdy PiS stonuje swój wizerunek” – ocenia „FAZ”, dodając, że konserwatywnych wyborców może przekonać tez wybrana w weekend opozycyjna kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.