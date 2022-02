FAZ: Polska zrywa kolejny most w UE

„Polska zrywa kolejny most, który jej zbudowała Europa” – pisze we wtorek (01.02.2022) niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), informując o odrzuceniu pod koniec ubiegłego tygodnia przez Warszawę propozycji kompromisu o wyjątkach w prawie azylowym UE. W ocenie gazety oznacza to, że „konflikt między UE a Polską o prawo azylowe wszedł na nowy poziom eskalacji”.

Chodzi o zaproponowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia, przewidujący czasowe zwolnienie Polski, Litwy i Łotwy z części wymogów prawa azylowego wobec migracyjnego „ataku hybrydowego” ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Najważniejszą zmianą była zgoda na wydłużenie z czterech do 16 tygodni nadzwyczajnej „procedury granicznej”, obejmującej rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w chwili przekroczenia granicy oraz objęcie nią niemal wszystkich migrantów przedostających się do UE nielegalnie z Białorusi.

Kolejne postępowanie przeciw Polsce?

Jak donosi „FAZ”, zdaniem Warszawy ten kompromis nie szedł dość daleko, bo żądała „całkowitego zawieszenia procedury azylowej, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe”. Według gazety Polska sprzeciwiała się także zobowiązaniu kraju do współpracy z instytucjami ds. uchodźców i organizacjami humanitarnymi. Takie stanowisko ma wynikać z protokołu posiedzenia ambasadorów państw unijnych.

Francja, która kieruje pracami Rady UE, przerwała prace nad przepisami. „Dzięki temu oszczędzono Polsce niezręcznego głosowania, w którym zostałaby przegłosowana przez inne państwa kwalifikowaną większością. Taka większość istniała, bo za były także Litwa i Łotwa. Tylko Węgry wyraziły zrozumienie dla stanowiska Polski” – relacjonuje niemiecki dziennik.

Ocenia, że teraz jednak „Komisja nie ma innego wyjścia, jak rozpocząć przeciwko Warszawie kolejne postępowanie o naruszenie traktatów UE w tej centralnej sprawie. „Bowiem polskie praktyki wydalania wszystkich migrantów, którzy zostają przechwyceni na granicy z Białorusią, jednoznacznie naruszą unijne prawo azylowe” – pisze „FAZ”.

„<Nie> z Warszawy może być częścią ogólnej blokady, której zastosowaniem groziła Warszawa, bo z powodu sporu o praworządność nie dostała dotychczas żadnych pieniędzy z Funduszu Odbudowy. W każdym Polska zerwała następny most, który zbudowali jej Europejczycy, aby sprowadzić ten kraj z powrotem do wspólnoty prawa” – komentuje niemiecki dziennik.

