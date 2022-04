FAZ: Ostateczne starcie Ziobry z Dudą

„Polski rząd czekają burzliwe dni" – pisze w środę (27.04.2022) dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung". Gazeta opisuje spór, jaki ma miejsce między prezydentem Polski Andrzejem Dudą, a partią ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jego przedmiotem jest kontrowersyjna reforma sądownictwa zainicjowana przez polski rząd, w wyniku której Komisja Europejska blokuje wypłacenie Polsce 35 miliardów euro z Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. „Prezydent Andrzej Duda podjął wprawdzie próbę zbudowania mostu w sporze z Brukselą i przedstawił projekt ustawy o rozwiązaniu szczególnie kontrowersyjnej izby dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym. O tym musi zdecydować Sejm (…) Głosowanie może stać się próbą sił, ponieważ przeciwny temu jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego prawicowa, mniejszościowa partia Solidarna Polska, należąca do narodowo-konserwatywnego obozu rządowego" – pisze warszawski korespondent dziennika Gerhard Gnauck.

Rozłam w szeregach

Publicysta zauważa, że partia kierowana przez Ziobro domaga się przede wszystkim usunięcia 'testu' na bezstronność sędziów, który prezydent zaproponował w swoim projekcie. Zgodnie z nim strony sporu powinny mieć możliwość szybkiego złożenia wniosku o przeprowadzenie takiego testu w sądzie, jeśli mają wątpliwości co do konkretnego sędziego. Według posłów Solidarnej Polski może to "delegitymizować" niezliczonych sędziów i ich wyroki. „Jeśli Solidarna Polska będzie się upierać przy swoich zastrzeżeniach, może to zagrozić zatwierdzeniu (prezydenckiej ustawy) przez parlament – pisze Gnauck i zauważa, że obóz rządowy już teraz jest „mocno rozdarty".

„FAZ" przypomina, że PiS już raz „wystrzelił" w kierunku Ziobry. „Szef frakcji Ryszard Terlecki, jeden z najbliższych powierników Kaczyńskiego, publicznie zapytał, „czy mała partia chce być 'prawą czy głupią flanką' wspólnego obozu", a także, że przed wyborami zaplanowanymi na jesień 2023 roku należałoby „gruntownie oczyścić" szeregi partii – pisze gazeta.

Zdaniem Gerharda Gnaucka Solidarna Polska nie raz już dzieliła obóz rządowy. Jako przykład podaje propozycję Zbigniewa Ziobry, aby Polska wystąpiła do UE o zgodę na zmniejszenie składek członkowskich do unijnego budżetu z powodu rzekomego braku wsparcia – mimo iż w 2021 roku Polska wpłaciła do Brukseli 7,1 mld euro, a otrzymała fundusze unijne w wysokości 18,6 mld euro – przypomina gazeta. Rzecznik rządu – pisze Gnauck - odparł wówczas, że to 'nie jest dobry ruch', ponieważ każdy kraj jest zobowiązany do płacenia składek.

Przed zbliżającym się głosowaniem w Sejmie w sprawie rozwiązania Izby Dyscyplinarnej i „ostatecznym starciem" między Ziobrą a Dudą „FAZ" przyznaje, że choć różnice w rządzie są spore, to przynajmniej opinia publiczna w Polsce w tej kwestii wykazuje wyraźną tendencję. Na dowód gazeta przytacza opublikowany we wtorek (26.04.2022) sondaż, w którym 69 proc. respondentów opowiedziało się za rozwiązaniem izby, a tylko 18,5 proc. było temu przeciwnych.