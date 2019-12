FAZ o Polsce: uszkodzone prawo

„To dobrze, że Komisja Europejska zareagowała na polską ustawę o sędziach, zanim jeszcze uchwalił ją Sejm, gdyż projekt ustawy autorstwa partii rządzącej PiS pierwotnie zawierał punkty, które stanowiły zagrożenie dla całej UE” – pisze Reinhard Veser w sobotnim wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

„Gdyby sędziom w kraju należącym do Unii groziły kary za to, że stosują orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, to oznaczałoby to koniec europejskiego obszaru prawnego” – tłumaczy komentator.

W jego ocenie eliminacja w ostatniej chwili tego punktu przez PiS spowodowała jedynie „nieistotną poprawę sytuacji”. Veser zwraca uwagę, że ujawniony podczas wdrażania tego projektu sposób myślenia PiS o sądownictwie „nie zniknął” wraz z usunięciem kontrowersyjnego paragrafu z ustawy.

Przeforsowana w szybkim tempie ustawa nawet po nieznacznych poprawkach pozostaje „zamachem na niezależność sądów”.

„To jest ustawowe ugruntowanie ataku na sądy, który, jak pokazują incydenty z minionych tygodni, już się rozpoczął” – pisze dziennikarz „FAZ”.

Wielu sędziów i prokuratorów w Polsce protestuje przeciwko tej polityce, która zmierza do likwidacji państwa prawa – zaznacza Veser, uznając protesty za „dobry sygnał”.

Przejęcie pełnej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości nie będzie dla PiS łatwym zadaniem, nawet jeżeli ustawa wejdzie w życie. Nieuchronne upolitycznienie sędziów i prokuratorów, spowodowane przez polski rząd, wyrządzi polskiemu orzecznictwu poważne szkody – konkuduje Veser.

