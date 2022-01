FAZ o Lewandowskim: Gwiazda bez blasku

Niemiecki dziennik pisze w poniedziałek (17.01.2022) o szansach piłkarza Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego na zdobycie tytułu Piłkarza Roku w plebiscycie FIFA. Jak ocenia, jeżeli decydujące byłyby tylko liczby, to „Lewandowski byłby wielkim faworytem”. „W 19 dni rozgrywek Bundesligi strzelił 23 bramki i po raz drugi z rzędu może przekroczyć legendarną 40-bramkową barierę dźwięku Gerda Muellera, o której od dziesięcioleci mówiono, że jest nieosiągalna” – zauważa „FAZ”. Dodaje, że w 2021 roku Lewandowski, inaczej niż jego główni konkurenci w walce o tytuł – Egipcjanin Mohamed Salah (FC Liverpool) i Lionel Messi (Paris St. Germain) – zdobył ze swoim klubem narodowy tytuł mistrzowski.

„Ale przy wyborze Piłkarza Roku rolę odgrywają też miękkie czynniki: moc gracza do fascynowania, zdumienie i zachwyt, jakie u publiczności budzą jego bramki i akcje” – ocenia dziennik. Cytuje wypowiedź bramkarza Bayernu Manuela Neuera z wywiadu po sobotnim zwycięskim spotkaniu z FC Koeln, który chwalił Lewandowskiego i określił piłkarza z Polski „maszyną”. „Lewandowski jest postrzegany jako ‘maszyna', a nie jako cudotwórca albo artysta. Gra z niemal nieludzką precyzją, wysoką wydajnością, rzetelnie i bez zbędnych zawijasów. Być może właśnie to czyni go nieco nudnym i przez to mniej atrakcyjnym w plebiscycie na Piłkarza Roku” – ocenia „FAZ”.

Faworyci do tytułu Piłkarza Roku FIFA: Mohamed Salah, Robert Lewandowski i Lionel Messi

Gdy rywal jest „zbawcą”

Twierdzi też, że w pamięci pozostają „bezbarwne” obrazy goli Lewandowskiego. Jak pisze, często najbardziej imponujące z tego, co pozostawia po sobie 33-letni napastnik, są liczby, podczas gdy Salah, zaledwie kilka godzin po zwycięstwie Monachijczyków nad Renem, został w swojej ojczyźnie okrzyknięty „zbawcą” przez niektóre gazety. Zdobył on jedyną zwycięską bramkę dla Egiptu w spotkaniu z Gwineą Bissau w rozgrywkach o Puchar Afryki – zauważa niemiecki dziennik. „Był to moment, który poruszył cały kontynent” – dodaje.

Cytuje też wypowiedź trenera Bayernu Juliana Nagelsmanna, który ocenił, że Lewandowski zasługuje na ponowny tytuł Piłkarza Roku FIFA; piłkarz z Polski wygrał poprzednią edycję plebiscytu. „Jako trener patrzę nie tylko na bramki, ale też inne sprawy” – powiedział. Zdaniem trenera Lewandowski jest także wspaniałym graczem drużynowym.