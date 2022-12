FAZ o konflikcie Morawieckiego z Ziobro: kto kogo wyrzuci z sań?

Pomiędzy Warszawą a Brukselą toczy się obecnie walka, której towarzyszą potyczki w polityce wewnętrznej. Stawką jest 36 mld euro z Funduszu Odbudowy po covidzie oraz jeszcze większe kwoty z unijnych funduszy strukturalnych – pisze Gerhard Gnauck w piątek (9.12.22) w dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Zdaniem autora polski rząd byłby gotowy do kompromisu wobec Brukseli, nawet w formie ustawy parlamentarnej. Ziobro zajmuje jednak twarde stanowisko i proponuje zastosowanie przez Polskę w głosowaniach weta, które mogłoby sparaliżować działalność Unii Europejskiej. Jeżeli Polska skapituluje przed Brukselą, Solidarna Polska grozi wyjściem z rządu – czytamy w „FAZ”.

Ziobro – kluczowa postać

Ziobro stał się „postacią kluczową” – pisze Gnauck. Dziennikarz „FAZ” przypomina, że Solidarna Polska ma 20 mandatów w liczącym 228 klubie i odgrywa ważną rolę w parlamencie. Jeśli 73-letniego Kaczyńskiego pewnego dnia zabraknie, młodszy o 21 lat Ziobro byłby potencjalnym kandydatem do przywództwa z Zjednoczonej Prawicy – wyjaśnia Gnauck.

„Ziobro zradykalizował się, a ważnym polem jego działania stała się polityka europejska” – podkreśla autor przypominając, że polityk Solidarnej Polski ostrzega przed przekształceniem UE w „superpaństwo” i wzywa do zaprzestania przez Polskę wpłacania składki do budżetu Wspólnoty. „Taktyka Ziobry polega na coraz wyraźniejszym akcentowaniu własnego stanowiska, a równocześnie nie dopuszczeniu do tego, by - jak mówi się w Polsce, ‘zostać wyrzuconym z sań’” – czytamy w „FAZ”.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

„Osobą, która chętnie wyrzuciłaby ministra sprawiedliwości z sań jest Mateusz Morawiecki” – pisze Gnauck. Podczas gdy Ziobro stale zaostrza swoje stanowisko wobec postulatów Brukseli w sprawie praworządności, Morawiecki chciałby znaleźć rozwiązanie kompromisowe – tłumaczy niemiecki dziennikarz. „Jako były szef wielkiego banku, Morawiecki zawsze chwalił unijne miliardy jako dobrodziejstwo dla Polski, a siebie przedstawiał jako tego, który zapewni krajowi te środki” – zaznacza. Blokada pieniędzy byłaby osobistą porażką premiera – podkreślił autor.

Wątpliwa lojalność Ziobry

Aby zilustrować skalę konfliktu, Gnauck cytuje fragment wysłanego przez Morawieckiego e-maila, w którym premier kreśli scenariusz bez „nielojalnego Ziobry”. „ZZ (Ziobro) jest cyniczny i gotowy do gry przeciwko nam”, także w wyborach parlamentarnych – czytamy w e-mailu, którego fragment cytuje „FAZ”.

Gnauck przypomina, że w najbliższy wtorek w parlamencie odbędzie się głosowanie wniosku o wotum nieufności dla Ziobry. W wywiadzie radiowym Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w Sejmie nie dojdzie do konfrontacji między Morawieckim a Ziobro. Prezes PiS zaznaczył, że premier ma lepsze argumenty. Krótko mówiąc, Kaczyński powiedział, że dla polityki Morawieckiego „nie ma alternatywy” – podsumowuje Gerhard Gnauck w analizie opublikowanej w „FAZ”.

