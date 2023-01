FAZ: Niemiecki przemysł mógłby szybciej dostarczyć czołgi dla Ukrainy

Niemiecki przemysł najwyraźniej jest w stanie jeszcze w tym roku dostarczyć od dziesięciu do piętnastu odnowionych czołgów typu Leopard 2, które następnie mogłyby zostać przekazane Ukrainie – podaje na swej stronie internetowej niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), powołując się na informację z branży.

Według tych doniesień dostawy byłyby możliwe już od października lub listopada br., ale tylko wówczas, jeżeli czołgi zostałyby zamówione natychmiast. „Potrzebujemy decyzji dziś” – cytuje gazeta anonimowego rozmówcę. Dodaje on, że „jeżeli wszystko zostałoby dopięte”, to od trzeciego kwartału można by dostarczać jeden czołg Leopard 2 tygodniowo.

Berlin pod presją

„FAZ” przypomina, że niedawno prezes zarządu koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, Armin Papperger, powiedział w wywiadzie, że dodatkowe czołgi mogłyby być gotowe najwcześniej w 2024 roku. Rheinmetall i koncern Krauss-Maffei Wegmann są producentami czołgów typu Leopard 2.

Jak twierdzi niemiecka gazeta, obecnie trwają także rozważania, czy możliwe będzie przekazanie Ukrainie kolejnych 29 leopardów, które przeznaczone są dla Słowacji i Czech. Mają one trafić do tych państw jeszcze w tym roku. Na taką „zmianę przeznaczenia” musiałyby zgodzić się rządy w Pradze i Bratysławie.

Niemiecki rząd na razie odmawia przekazania Ukrainie leopardów, ale jest pod coraz silniejszą presją ze strony sojuszników. Kijów od dłuższego czasu apeluje o dostawy czołgów zachodniej produkcji. W ostatnim czasie Polska oraz inne kraje UE i NATO wyraziły gotowość przekazania Ukrainie leopardów z własnych zasobów. Jednak ponieważ jest to sprzęt produkcji niemieckiej, to rząd RFN musiałby wyrazić zgodę na taki krok.