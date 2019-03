FAZ: list Orbana do EPL to bezczelność

„Jeżeli potrzebny był jeszcze jeden argument za wykluczeniem węgierskiej partii rządzącej Fidesz z Europejskiej Partii Ludowej, to jest nim tak zwany list z przeprosinami premiera Viktora Orbana” – pisze w piątek komentator „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Reinhard Veser.

„List jest bezczelnością, a jego celem jest najwyraźniej obarczeniem innych winą za konflikt” – ocenia „FAZ”. Orban „dzieli włos na czworo” pisząc, że miał na myśli „określoną politykę”, a nie „określonych polityków”, gdy określił swoich krytyków w europejskiej rodzinie partii chadeckich „pożytecznymi idiotami”. Te argumenty nadają się do politycznego kabaretu – uważa Veser.

Fragment listu, w którym przeprasza, jeżeli zaatakowani poczuli się „osobiście urażeni”, zachęca do tego, by wypróbować, czym on sam poczułby się „osobiście obrażony”. EVP nie powinna tolerować dłużej chamstwa i przypadków przekraczania granic, tym bardziej, że jego wywody pokazują, że nie zmieni swojego zachowania. Pomija całkowicie rzeczywisty powód sporu – stwierza na zakończenie Veser.