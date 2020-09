FAZ: „Fajrant w szybie”. Polska żegna się z węglem

Zaskakująco bezszelestnie „stojący na węglu kraj Europy” obwieścił pożegnanie się z czarnym złotem – pisze warszawski korespondent „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Gerhard Gnauck w komentarzu „Fajrant w szybie”. Przypomina, że zgodnie z porozumieniem wypracowanym przez polski rząd i związki zawodowe, ostatnia kopalnia przestanie wydobywać węgiel w 2049 roku.

Węgiel jest problematyczny z gospodarczego i klimatyczno-politycznego punktu widzenia, ale „w Polsce ciągle jeszcze jest czynnikiem władzy: silne ramię górnika raz po raz napędzało strachu wcześniejszym rządom”, zauważa korespondent FAZ.

Plan z haczykiem

Według Gnaucka to, że w ogóle doszło teraz do tej historycznej decyzji, jest także zasługą szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Jak zauważa, „wieloletni czołowy bankowiec trzeźwo patrzy na realia gospodarcze; z górniczym Górnym Śląskiem nic go właściwie nie łączy i dopiero teraz nabiera sensu fakt, że akurat ze Śląska ubiegał się w 2019 o mandat poselski”.

Wycofanie się Polski z węgla ma jednak haczyk, zauważa korespondent FAZ: Bruksela musi jeszcze zaakceptować plan finansowania przez Warszawę przez dalsze lata kopalni. „Bo dopiero wówczas, ze zgodą Komisji Europejskiej, wejdzie całe to porozumienie w życie. Dopiero wówczas naprawdę jest «fajrant w szybie»”.

