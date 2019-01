FAZ: Europa Wschodnia jest rajem podatkowym dla przedsiębiorstw

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” powołuje się na dane niemieckiego instytutu badawczego Mannheimer Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung (ZEW). Wynika z nich, że najniższe rzeczywiste obciążenie podatkowe dla firm jest w Bułgarii – 9 proc. Kolejne miejsca zajmują Węgry, Cypr i Litwa. Osiem z 10 krajów UE zasługujących na miano „raju podatkowego” znajduje się w Europie Wschodniej.

Pomimo niskich podatków finanse „nowych” krajów Unii są w dobrym stanie. Wszystkie spełniają kryterium z Maastricht zakazujące deficytu budżetowego większego niż 3 proc. PKB. Większość z tych krajów jest też mniej zadłużona niż ich zachodnioeuropejscy partnerzy. W ośmiu z 11 krajów tego regionu kwota zadłużenia jest niższa niż dopuszczalne 60 proc. Ani cała Unia, ani strefa euro nie mogą się pochwalić takim wynikiem – zauważa „FAZ”.

Niskie podatki przyciągają inwestorów

Nie pomimo, lecz właśnie dzięki niskim podatkom wschodni Europejczycy znajdują się w dobrej sytuacji – mówi główny ekonomista austriackiego zrzeszenia przedsiębiorców Christian Helmenstein. Niskie stawki przyciągają coraz więcej zagranicznych inwestorów, przez co gospodarka wzrasta, a to prowadzi do większych wpływów z podatków. Wzrost gospodarczy w Europie Wschodniej jest dwukrotnie szybszy niż na Zachodzie.

Jak zaznacza „FAZ” konkurencję ze strony krajów oferujących firmom niskie podatki odczuwają przede wszystkim sąsiedzi tych krajów. To nie przypadek, że Austria rozważa możliwość obniżenia CIT z 25 proc. do 20 proc.

Austria niezadowolona

Kraje będące płatnikami netto do unijnej kasy zwracają uwagę, że pieniądze, które przeznaczają na rozwój Europy Wschodniej, wykorzystywane są przez wschodnioeuropejskie rządy do utrzymywania niskich podatków.

Obniżka w 2017 roku przez Węgry CIT o połowę spotkała się z krytyką ze strony Austrii. „Dzięki europejskim środkom Węgrzy poprawiają swoją konkurencyjność jako miejsca do inwestycji” – narzekał ówczesny kanclerz Austrii Christian Kern.

„FAZ” zwraca uwagę, że także podatki dochodowe dla osób indywidualnych są w Europie Wschodniej niższe niż na Zachodzie. Najwyższy próg w skali całej UE wynosi 39 proc., natomiast w Rumunii i Bułgarii 10 proc., a w Czechach, na Litwie i na Węgrzech 15 proc.

„FAZ” nie podaje danych dotyczących Polski.