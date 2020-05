Echa polskie

FAZ: Demokracja w Polsce znalazła się w niebezpieczeństwie

Naganne w postawie PiS i Jarosława Kaczyńskiego nie jest to, że dążąc do wyborów podczas pandemii patrzyli na pozytywne dla siebie sondaże wyborcze, lecz to, że wybory byłyby „kpiną z demokratycznych standardów”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński