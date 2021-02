FAZ: Atak na media w Polsce

Niemiecki dziennik komentuje w piątek (12.02.2021) protest prywatnych polskich mediów przeciwko planom wprowadzenia podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie. „W minionych pięciu latach narodowokonserwatywny polski rząd przejął kontrolę nad sądownictwem, a teraz robi następny krok: eliminuje niezależne media” – pisze autor komentarza Reinhard Veser.

Wyjaśnia, że „za pomocą dodatkowej opłaty od przychodów z reklam media, które wykonują swoją pracę – a zatem krytycznie informują o wydarzeniach politycznych – mają zostać pozbawione gospodarczych podstaw”.

Plany sprzeczne z konstytucją

Veser ocenia, że „szczególnie cyniczne jest to, że rząd chce przeznaczyć jedną trzecią tak uzyskanych dochodów państwa na wzmocnienie przychylnych mu nadawców, gazet i portali internetowych za pośrednictwem funduszu wsparcia dziedzictwa narodowego w obszarze mediów”.

„To, że opłata taka jest z dużym prawdopodobieństwem niezgodna z konstytucją, bo stanowi powtórne opodatkowanie już raz opodatkowanych dochodów, nie pomoże mediom, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jest już i tak pewnego rodzaju organem partii Prawo i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego” – pisze dziennikarz „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Media potrzebują wsparcia

„Można mieć nadzieję, że jej umiarkowany partner koalicyjny powstrzyma te zamiary, tak jak przed rokiem nie dopuścił do przeprowadzenia w szczycie pandemii wyborów prezydenckich, które byłyby polem do manipulacji. Ale nie można zdawać się na to, że ustawa upadnie w parlamencie. Dlatego Komisja Europejska i inne państwa członkowskie powinny, nie zwlekając dłużej, za pomocą wyraźnych słów wesprzeć polskie media, zacięcie walczące o swoje prawa” - ocenia Veser.

W odrębnej relacji na temat reakcji na protest polskich mediów „FAZ" informuje, że rząd PiS został zaskoczony akcją. Dodaje, że także zagraniczni partnerzy Polski wyrazili krytykę planów dotyczących podatku od reklam; na Twitterze plany te skomentowali wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova oraz charge d'affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. „FAZ” odnotowuje, że głosy zaniepokojenia z powodu podatkowych planów dało się usłyszeć z kręgów partii Porozumienie Jarosława Gowina, koalicjanta PiS, który oświadczył, że z uwagą wsłuchuje się w głosy protestu.

