Prasa

FAS: znaczenie Putina w świecie pikuje

Trzy czwarte krajów należących do ONZ potępiło w Zgromadzeniu Ogólnym wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, a tylko cztery ją poparły. To dowód na to, że znaczenie Władimira Putina pikuje – ocenia publicysta „FAS”.

Prezydent Rosji Władimir Putin

Podczas niedawnego głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 143 kraje ze 193 potępiły wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, co stanowi 74 proc. i jest „olbrzymią większością” – pisze Konrad Schuller w komentarzu opublikowanym w niedzielę na łamach „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS). Wynik głosowania zaprzecza zdaniem autora centralnej tezie Władimira Putina, że Rosja nie walczy dla siebie, lecz w interesie „większości ludzkości”, którą Zachód chce „splądrować i zagłodzić”. Tę „antykolonialną” narrację Putin przedstawił ostatnio 30 września, w dniu kiedy ogłosił aneksję czterech ukraińskich obwodów. Publiczności prezydent Rosji „sprzedał” tę decyzję jako element „misji wyzwoleńczej” przeciwko „jednobiegunowej hegemonii” – wyjaśnił Schuller. Zgromadzenie Ogólne ONZ zdezawuowało tę opowieść potępiając jego wojnę. Tylko cztery kraje poparły Putina. 45 wstrzymało się od głosu lub nie uczestniczyło w głosowaniu. Spada globalny wpływ Rosji Porównanie z głosowaniem po aneksji przez Rosję w 2014 roku Krymu pokazuje, jak bardzo zmniejszył się globalny wpływ Rosji. Wówczas jedynie nieznaczna większość krajów ONZ napiętnowała działania Putina. 49 proc. krajów nie chciało potępić Rosji, a jedenastu członków ONZ otwarcie stanęło po stronie Rosji. Schuller zwraca uwagę, że Rosja straciła tak wiernych sojuszników, jak Wenezuela czy Kuba, a także kraje będące ofiarami polityki kolonialnej – Sudan i Somalię. Większość krajów „globalnego Południa” przeszła do obozu krytyków Rosji, w tym byłe zachodnie kolonie – Bangladesz, Egipt i Kenia. Podobny zwrot obserwować można w tradycyjnie antyamerykańskich krajach Ameryki Łacińskiej – Argentynie, Brazylii i Paragwaju. Rosja na wszystkich kontynentach w defensywie Rosja znajduje się na wszystkich kontynentach w defensywie” – podkreśla publicysta „FAS”. Schuller zastrzega, że nie należy przeceniać znaczenia takich głosowań. Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ mają przede wszystkim znaczenie symboliczne. Na zmianę stanowiska wielu krajów mają wpływ nie tylko względy moralne, lecz także interesy gospodarcze oraz presja ze strony Ameryki i Zachodu. „To wszystko przynosi wyniki. Od czasu, gdy Putin przekształcił swoją wojnę w Ukrainie w niszczycielską kampanię, spadek jego znaczenia w świecie można porównać do lotu nurkowego” – konkluduje Konrad Schuller w „FAS”. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz: Rosja prowadzi wielką krucjatę przeciwko Zachodowi

Redakcja poleca