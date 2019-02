"FAS": „Wiosna” Biedronia może odsunąć PiS od władzy

Robert Biedroń cieszy się dużym zainteresowaniem niemieckich mediów. „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” zwraca uwagę na jego proeuropejską postawę i ocenia, że „Wiosna” może pomóc odsunąć PiS od władzy

„FAS”, niedzielne wydanie „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, publikuje obszerny portret polskiego polityka, zwracając uwagę na jego ambicie sięgające stanowiska szefa rządu.

Ambitne plany Roberta Biedronia

„Ten człowiek ma ambitne plany. Jego partia stoi dopiero na początku drogi, ale Biedroń zabrał się do pracy z entuzjazmem i udzielającym się innym dobrym humorem. Niedawno zapytano go, czy byłby gotów zostać szefem rządu. Odpowiedź była taka sama, jak wtedy, gdy w Słupsku udzielał ślubów parom weselnym: „Tak, chcę, no jasne”.

Autor materiału Gerhard Gnauck szczegółowo opisuje etapy kariery Biedronia – od lokalnego działacza LGBT, poprzez członkostwo w SLD i Ruchu Palikota do prezydentury Słupska.

„Na początku lutego powołał do życia nową partię. Nazywa się „Wiosna” i ma lewicowy, także socjalno-populistyczny i antyklerykalny program. „Wiosna” chce bardziej wyraźnie niż dotychczas oddzielić państwo od Kościoła i zmienić polski krajobraz z jego wieczną polaryzacją pomiędzy rządzącym narodowo-konserwatywnym PiS-em Jarosława Kaczyńskiego a liberalną Platformą Obywatelską” – czytamy w „FAS”.

Partia "Wiosna" może okazać się dużym wyzwaniem dla PiS

Gnauck podkreśla, że sondaże dają nowej partii nawet 14 proc. poparcia, co oznacza, że w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego i parlamentarnych na jesieni ugrupowanie Biedronia może stać się trzecią siłą w Polsce.

Czy "Wiosna" zaszkodzi PiS-owi?

Być może powstanie możliwość odsunięcia przez koalicję centrowo-lewicową PiS od władzy – pisze Gnauck. Jego zdaniem szanse na to wzrosły w związku ze skandalem wywołanym „planami przewodniczącego partii budowy w Warszawie wieżowców”, co spowodowało, że PiS „znalazł się pod presją”.

„To może być szansa dla Biedronia” – pisze Gnauck, który podkreśla, że szef „Wiosny” podróżuje „od miasta do miasta”.

„Określam siebie z dumą jako euro-fundamentalistę” – powiedział „FAS” Biedroń. „Wiosna” jest najbardziej europejską partią w Polsce – dodaje lider nowego ugrupowania zapowiadając, że chce uczestniczyć w „odnowie” Unii Europejskie. Zastój byłby rezygnacją z europejskich marzeń.

Czy "Wiosna" nie jest zbyt lewicowa?

Szef „Wiosny” zaznaczył, że akceptuje NATO, zastrzegł jednak, że ważny jest nie tylko wymiar wojskowy sojuszu, lecz także „wspólna obrona przed fake newsami i dezinformacją z zagranicy”.

„FAS” pisze, że Biedroń jest przeciwnikiem obecnego prawicowego rządu w Polsce, uznaje jednak niektóre socjalne projekty PiS, w tym program 500+, za słuszne, choć niepełne. „Trzeba poprawić jakość życia seniorów i osób niepełnosprawnych” – tłumaczy.

Czy partia Biedronia nie jest zbyt lewicowa jak na konserwatywną Polskę? – pyta Gnauck. „W Polsce konserwatywni są politycy, a nie mieszkańcy” – odpowiada lider „Wiosny”. Prawa kobiet, równoprawność w małżeństwie, państwowe wsparcie dla zapłodnienia in vitro – to problemy wymagające w 21. wieku rozwiązania.