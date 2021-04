FAS: Ukraina prosi Niemcy o broń defensywną

Lista przekazana stronie niemieckiej przez rząd ukraiński obejmuje pociski ziemia-powietrze wystrzeliwane z ziemi i z morza oraz systemy do usuwania min – podała w niedzielę gazeta „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS).

Redakcja precyzuje, że chodzi o system przeciwrakietowy GDM-008 Millennium, części rakiet do zwalczania okrętów Sea Spear oraz małe łodzie podwodne typu Sea Cat i Sea Fox do rozpoznania podwodnego i likwidowania min.

Wcześniej władze w Kijowie prosiły Berlin o przekazanie Ukrainie używanych niemieckich korwet. „Bezskutecznie” – informuje redakcja powołując się na anonimowe źródła w obu krajach. Według „FAS” niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer i inni politycy CDU wykazywali „otwartość”, podczas gdy minister spraw zagranicznych Heiko Maas ze współrządzącej SPD „wzbraniał się”.

CDU wykazuje zrozumienie

„Ponieważ Rosja grozi wojną, wykluczanie dostaw czysto defensywnej broni byłoby obecnie błędem” – powiedział szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen (CDU). Jego partyjny kolega, przewodniczący parlamentarnej komisji do spraw europejskich Gunther Krichbaum zasugerował wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2. „Byłem od zawsze zwolennikiem Nord Stream 2, ale teraz zadaje sobie pytanie, czy nie powinienem zmienić zdania” – powiedział. „Jeżeli Rosja nie zrezygnuje z prób szantażu, będziemy musieli dojść do wniosku, że nie możemy wziąć odpowiedzialności za ten projekt” – dodał Krichbaum.

„Pewne zrozumienie” dla stanowiska Ukrainy można zaobserwować także u Zielonych. „FAS” przytacza opinię eksperta tej partii do spraw wojskowych Tobiasa Lindnera –„Jeżeli systemu broni nie można użyć do ataku, a jego celem jest niedopuszczenie do zajęcia przez Rosję dalszych części Ukrainy, to możemy o tym dyskutować”.