Fala upałów w Europie. Nie tylko na południu

Nowa fala upałów niesie ze sobą w Polsce, Niemczech i na południu Europy rekordowe temperatury. W połączeniu z przedłużającą się suszą w wielu miejscach wzrasta ryzyko pożarów lasów.

Hiszpania

Półwysep Iberyjski znów cierpi z powodu temperatur znacznie przekraczających 40 stopni Celsjusza. To, co cieszy miłośników słońca i sangrii, jest udręką dla wielu mieszkańców. Zwłaszcza, że upał, wraz z trwającą od tygodni suszą i silnymi wiatrami, sprzyja pożarom lasów. Do 30 czerwca było w Hiszpanii około 250 dużych pożarów, które zniszczyły łącznie prawie 82 tys. hektarów lasów. To już prawie tyle, ile w całym poprzednim roku.

W Hiszpanii pożary zniszczyły już ok. 82 tys. hektarów lasów

Portugalia

Portugalię w tym roku przez długi czas omijały pożary lasów, ale te już płoną od kilku dni w wielu miejscach w centrum i na północy kraju. W poniedziałek, 11 lipca, paliło się w 36 miejscach. Rozpoczęła się fala upałów, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Mają one potrwać co najmniej do czwartku, 14 lipca. Ze względu na zwiększone ryzyko pożarów lasów zabronione są ogniska, a przebywanie na terenach leśnych jest ograniczone. Zabronione są również fajerwerki.

W Portugalii znowu płoną lasy

Włochy

Włochy od tygodni cierpią z powodu upałów i suszy. Zwłaszcza na północy kraju było zbyt mało deszczu, więc poziom wód w rzekach i jeziorach gwałtownie się obniżył. W pięciu regionach na północy ogłoszono stan wyjątkowy. Skutki są mało zauważalne dla turystów. Niektóre miasta wyłączyły fontanny lub ograniczyły użycie wody. Na południu straż pożarna coraz częściej walczy z pożarami lasów.

Włochy: wyschnięte koryto rzeki Sangone

Francja

We Francji w tym tygodniu spodziewany jest wzrost temperatur do prawie 40 stopni. Strażacy musieli już walczyć z licznymi pożarami lasów, ale ryzyko – ze względu na suszę – nie ustaje. Wiele obszarów leśnych zostało zamkniętych, a Nicea odwołała pokaz fajerwerków podczas święta narodowego 14 lipca. W niektórych, głównie małych gminach były problemy z zaopatrzeniem w wodę pitną.

Grecja

W Grecji sytuacja uległa poprawie po długiej suszy i licznych pożarach na początku miesiąca. W prawie wszystkich regionach kraju wystąpiły w miniony weekend obfite opady deszczu. Od 18 lipca termometry, zwłaszcza na południu kraju, znów wskażą temperatury powyżej 40 stopni.

Grecja: pożary lasów na wyspie Evia

Niemcy

W dużej części Niemiec jest zdecydowanie za sucho, a w ostatnich dniach wybuchły niewielkie pożary lasów. Już w połowie tego tygodnia spodziewana jest kolejna fala upałów, która w mniejszym stopniu dotknie północne Niemcy – informują niemieckie służby meteorologiczne DWD.

(DPA/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>