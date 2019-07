Fala solidarności wobec kapitan Rackete

Po zatrzymaniu kapitan statku ratunkowego „Sea-Watch 3” Caroli Rackete liczni politycy i duża część społeczeństwa okazuje jej swoją solidarność. Niemiecki minister pomocy rozwojowej Gerd Mueller wezwał Unię Europejską, by zaangażowała się na rzecz uwolnienia kapitan Rackete. „Działała ona pod absolutnym przymusem" – powiedział polityk CSU w rozmowie z „Passauer Neue Presse”, dlatego oczekuję on, że Bruksela wyśle jednoznaczny sygnał i będzie domagać się natychmiastowego uwolnienia Niemki.

Wcześniej już prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że „kto ratuje ludzkie życie, ten nie popełnia żadnego przestępstwa”. Od Włoch jako kraju założycielskiego Unii Europejskiej można oczekiwać, że inaczej obchodzić będzie się w takim przypadku.

Francja zarzuca Włochom „histeryzowanie"

Kapitan statku ratunkowego „Sea-Watch 3” Carola Rackete w sobotę (29.06.2018) rano została zatrzymana na Lampedusie po tym, jak zawinęła bez zezwolenia do portu na tej włoskiej wyspie z 40 migrantami na pokładzie. Pasażerowie statku, którzy od ponad dwóch tygodni byli na morzu, zeszli we Włoszech na ląd.

Carola Rackete

Kapitan Rackete przebywa obecnie w areszcie domowym i może utrzymywać kontakt tylko ze swoimi adwokatami. Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini zarzuca 31-letniej Rackete „wojownicze” działania. Wobec takich sformułowań rząd Francji twierdzi, że Salvini „instrumentalizuje” kryzys uchodźczy. Jak powiedziała rzeczniczka francuskiego rządu Sibeth Ndiaye, Salvini realizuje strategię „histeryzacji”.

„Ocena Salviniego się nie liczy”.

Niemiecki komisarz UE ds. budżetowych Guenther Oettinger powiedział w niemieckiej telewizji ZDF, że oceny Salviniego nie mają dla niego żadnego znaczenia. – Jako obywatel UE mam pełne zrozumienie dla tej kobiety, która - jak sądzę - działała bardzo odważnie. Mam jednak zaufanie do włoskiego wymiaru sprawiedliwości – powiedział Oettinger. – Tu nie chodzi o jakiś odosobniony przypadek, tylko o to, by znaleźć europejskie rozwiązanie, co w przyszłości robić z uchodźcami i imigrantami - podkreślił bawarski chadek.

Także komisarz UE ds. uchodźców Dimitris Avramopoulos apelował o „strukturalne, obliczalne i sprawiedliwe działania, aby zapewnić solidarność w przyjmowaniu uchodźców i by żadnego kraju członkowskiego nie pozostawiać z nierozwiązanymi problemami. – Jasne jest, że nie może być tak jak do tej pory – powiedział w rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke.

Wymierna solidarność

Na konto organizacji „Sea-Watch” wpłynęło tymczasem ponad milion euro. Na apel o wsparcie w audycji telewizyjnego satyryka Jana Boehmermanna i Klaasa Heufer-Umlaufa wpłynęło ponad 735 tys. euro. Podobna akcja we Włoszech przyniosła 410 tys. euro. Ponad 26 tys. osób przekazało pieniądze na akcję ratowania uchodźców na morzu. Także na konto pomocy prawnej dla kapitan „Sea-Watch 3” wpłynęło kilkaset tysięcy euro. Pieniądze te mają być przeznaczone z jednej strony na pokrycie kosztów rozprawy sądowej kapitan Rackete, z drugiej strony na drugi statek, bo „Sea-Watch 3” został zarekwirowany przez włoskie władze.

dpa/ma