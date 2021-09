Facebook usuwa konta koronasceptyków

Jak podał Facebook, usunął on na swoich platformach internetowych prawie 150 kont i grup, które koncern przypisuje szkodliwemu ruchowi koronasceptyków. Jest to pierwsze na świecie ukierunkowane działanie przeciwko grupie, która w sposób „skoordynowany powoduje szkody dla społeczeństwa” – poinformował menedżer ds. bezpieczeństwa Nathaniel Gleicher. Dotyczy to koronasceptyków na Facebooku i na Instagramie. Nie dotyczy jednak komunikatora WhatsApp.

Nathaniel Gleicher zarzucił koronasceptykom wielokrotne łamanie standardów społecznościowych Facebooka. Zarzuty obejmują „publikowanie dezinformacji związanych ze zdrowiem, mowę nienawiści i podżeganie do przemocy” – wyjaśnił menedżer. Zidentyfikowana została również lista stron internetowych koronasceptyków, których nie można już więcej linkować na Facebooku.

Zdaniem Nathaniela Gleichera, treści głoszone przez koronasceptyków kryją w sobie potencjał przemocy

„Covidowa dyktatura”

Według Facebooka, treści budzące zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim rozpowszechniania teorii spiskowej o „covidowej dyktaturze”. Przemoc była najczęściej przedstawiana jako sprawdzony środek do obalenia rządowych działań, które w imię pandemii ograniczały swobody osobiste.

Michael Ballweg, założyciel ruchu koronasceptyków (Querdenken), zapowiedział, że podejmie kroki prawne przeciwko usunięciu stron. W szczególności strona „Querdenken 711” na Facebooku, posiadająca ponad 30.000 subskrybentów, zawierała wyłącznie treści na temat praw podstawowych i wolności poglądów. Organizacja już kilkakrotnie w ciągu ostatnich miesięcy była w stanie podjąć kroki prawne przeciwko nieuzasadnionym usunięciom – zaznaczył Ballweg.

