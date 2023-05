F-16. Polska chce unijnych szkoleń pilotów z Ukrainy

Polska jest już gotowa do rozpoczęcia szkoleń ukraińskich pilotów F-16, ale chciałaby to robić za pieniądze UE. Nareszcie znacząco przyspieszają unijne dostawy amunicji dla Kijowa.

Ministrowie obrony państw UE, do których dołączył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, obradowali we wtorek (23.5.2023) w Radzie UE o potrzebach zbrojeniowych Ukrainy. Tuż przed tym spotkaniem szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział dziennikarzom, że Polska już rozpoczęła szkolenia ukraińskich pilotów myśliwców F-16, ale minister Mariusz Błaszczak potem zaprzeczał. – Jesteśmy gotowi, żeby szkolić pilotów na samolotach F-16. Ale te szkolenia jeszcze się nie rozpoczęły – powiedział Błaszczak po obradach w Brukseli.

Błaszczak podczas dyskusji Rady UE podniósł pomysł włączenia szkoleń pilotów do – powołanej w zeszłym roku – unijnej misji wojskowo-szkoleniowej dla Ukraińców, której główny ośrodek koordynacyjny znajduje się w Polsce. Natomiast drugie i mniejsze dowództwo tej misji umiejscowiono w Niemczech. Objęcie ukraińskich pilotów F-16 szkoleniami firmowanymi przez Unię byłoby nie tylko wyrazem dodatkowego politycznego wsparcia UE dla Ukrainy, ale ponadto – na co wskazywał Błaszczak – pozwoliłoby finansować te szkolenia ze wspólnej kasy. Rada UE nie podjęła jeszcze decyzji w odniesieniu do tego polskiego postulatu, co może stać się w najbliższych paru tygodniach.

Unijna misja przeszkoliła dotychczas ponad 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy, a do końca tego roku może dojść do 30 tysięcy. – Większość z tych żołnierzy została przeszkolona w Polsce – powiedział Błaszczak. Podkreślał, że to wspólne unijne przedsięwzięcie to „przykład znakomitej współpracy państw europejskich”. Nie podał, ilu konkretnie pilotów z Ukrainy jest gotowa przeszkolić Polska bądź też wspólna misja unijna.

Natomiast niemiecki minister Boris Pistorius pytany o możliwy udział Berlina w „koalicji F-16 dla Ukrainy” tłumaczył, że możliwości Niemiec są bardzo ograniczone. Same nie mają bowiem tych myśliwców i dlatego trudno byłby im pomagać w szkoleniu ukraińskich pilotów.

Skąd myśliwce dla Ukrainy?

Prezydent Joe Biden czekał do szczytu G7 w Japonii, by w ostatni piątek formalnie ogłosić, że Waszyngton nie będzie już sprzeciwiać się transferowi myśliwców F-16 na Ukrainę, a ponadto może wesprzeć kilkumiesięczne szkolenia ukraińskich pilotów w ośrodkach europejskich (w UE, ale też w Wielkiej Brytanii). Na tym etapie Waszyngton nie jest gotów dostarczać F-16 do Kijowa z własnego kontyngentu. Natomiast niewykluczone, że USA mogłyby zachęcić niektórych członków NATO do rezygnacji ze swoich samolotów na rzecz Ukrainy, ułatwiając im w zamian nabycie amerykańskich F-35.

Ponad 300 myśliwców F-16 znajduje się w dziewięciu krajach europejskich - w tym w Belgii, Danii, Grecji, Holandii i Portugalii, ale nie wszystkie z tych państw są w stanie oddać je, zwłaszcza z dnia na dzień. Kluczowe znaczenie ma teraz Holandia, która jest w trakcie wymiany swej floty F-16 na F-35 i wedle nieoficjalnych szacunków może mieć wkrótce ponad 20 nadwyżkowych myśliwców. Ponadto Dania i Belgia, na które w tej sprawie mocno liczą Ukraińcy, mają jeszcze łącznie około 70 takich samolotów. „W Warszawie rozmawiałam z moimi północnoeuropejskimi kolegami o zwiększeniu militarnej siły uderzeniowej Ukrainy” – napisała na Twitterze holenderska minister obrony Kajsa Ollongren po spotkaniu 12 północnoeuropejskich ministrów obrony w Polsce. Zapowiedziała, że Holandia w „nadchodzących tygodniach będzie nadal intensywnie współpracować ze swoimi partnerami nad planami szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16”.

Polska była pierwszym krajem UE i NATO, który podjął decyzję o dostarczeniu Ukrainie swych myśliwców MiG-29. Ale teraz jasno sygnalizuje, że ze względu na własne potrzeby nie może oddać Ukraińcom samolotów F-16. Grecja ma ich ponad 150, ale jest wątpliwe, by pozbyła się nawet ich części zważywszy na jej własne potrzeby obronne. Do niedawna Norwegia nadal posiadała około 50 samolotów F-16, ale zaczęła je niedawno wycofywać na rzecz F-35. I już dużą część z nich sprzedała Rumunii.

Lepiej z amunicją

Kraje UE zobowiązały się marcu, że w ciągu 12 miesięcy dostarczą Ukrainie milion pocisków artyleryjskich, co jest współfinansowane miliardem euro na „pierwszą ścieżkę” (dostawy z własnych magazynów krajów Unii i z przekierowania do Ukrainy ich wcześniejszych zamówień) i kolejnym miliardem euro na „drugą ścieżkę”, czyli wspólne unijne zamówienia amunicji na potrzeby Ukrainy. Oba miliardy pochodzą z Europejskiego Funduszu Pokoju (EPF), który jest oparty na składkach zależnych od wielkości PKB, więc Niemcy – jak przypominał minister Pistorius – wkładają do niego około 25 proc. pieniędzy. Obecnie cała działka „ukraińska” w EPF to około 5,4 mld euro.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który niedawno mocno narzekał na zbyt niskie tempo dostaw amunicji z UE do Ukrainy, ogłosił, że wreszcie doszło do znacznego przyspieszenia. – Najnowsze dane są znacznie lepsze niż jeszcze dziesięć dni temu, bo kraje członkowskie Unii dostarczyły 220 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej różnych kalibrów i 1300 pocisków rakietowych w ramach „pierwszej ścieżki”. „Drugą ścieżką” są wspólne zamówienia dla europejskiego i norweskiego przemysłu obronnego. Osiem z 24 krajów, które wykazały zainteresowanie tą inicjatywą, już potwierdziło swój zamiar i zwróci się do europejskiego przemysłu z prośbą o zakup amunicji kalibru 155 milimetrów o wartości miliarda euro – poinformował Borrell po obradach Rady UE.