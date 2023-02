F-16 dla Ukrainy. Czy decyzja zapadnie w Monachium?

Już od pierwszych godzin rosyjskiej inwazji, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, Kijów desperacko domagał się zamknięcia nieba nad Ukrainą. Ale państwa wspierające zaatakowany przez Rosję kraj, z USA na czele, cały czas kategorycznie odmawiały utworzenia przez NATO strefy zakazu lotów, takiej jak wymuszona niegdyś nad Bośnią i Hercegowiną podczas toczącej się tam w latach 90. wojny.

Tego rodzaju krok oznaczałby bowiem przystąpienie zachodniego sojuszu do wojny. A do tego nie wolno w żadnym wypadku dopuścić. Ostatnio ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przeformułował żądanie „zamknięcia nieba”. – Dajcie nam skrzydła – zaapelował w swoim wystąpieniu przed obiema izbami brytyjskiego parlamentu w Londynie. Co miało znaczyć, dajcie nam myśliwce, żeby ukraińscy piloci mogli zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą.

USA finansują szkolenia pilotów

Już w lipcu 2022 roku Izba Reprezentantów USA zatwierdziła 100 milionów dolarów na sfinansowanie treningu ukraińskich pilotów na amerykańskich myśliwcach F-16. Krótko po rozpoczęciu przez Rosję wojny napastniczej przeciw Ukrainie stare sowieckie myśliwce MiG-29 dostarczyła ukraińskim siłom powietrznym Polska. Warszawa informowała, że zostały one wykorzystane jako składy części zamiennych.

Dostawy kolejnych MiG-ów, na których ukraińscy piloci dobrze się znają, nie są wykluczone. Ale według Jurija Ignata, rzecznika ukraińskich sił powietrznych, w rok po wybuchu wojny nie są one już w stanie zbytnio dopomóc jego krajowi. – Dziś sowieckie samoloty nie mogą zmienić przebiegu wojny – twierdzi Ignat w rozmowie z DW.

Zniszczenia we wsi Komyszuwacha po rosyjskim ataku rakietowym

Jego zdaniem mogłyby one jedynie uzupełnić zapasy „części zamiennych, uzbrojenia, być może rakiet”, jakimi dysponuje niewielka flota powietrzna, która jeszcze Ukrainie pozostała. Nie mogłyby jednak zbyt wiele zdziałać w walce przeciw mającym przewagę w powietrzu rosyjskim agresorom.

– Musimy przesiąść się na samoloty zachodnie – podkreśla Ignat. W przeciwnym razie Ukraina pozostanie „technologicznie słabsza” od Rosji. – Ukraińscy piloci w swoich starych sowieckich odrzutowcach z przestarzałym radarem nawet by nie zauważyli, że w ich kierunku została wystrzelona rakieta, gdyby do tego doszło – mówi rzecznik ukraińskich sił powietrznych.

Rosyjskie myśliwce odpalają teraz swoje rakiety w kierunku ukraińskiej infrastruktury i ludności cywilnej jedynie z bezpiecznej odległości. To zasługa zachodniego sprzętu wojskowego, który Ukraina dostała w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy. Najwyraźniej czołgi przeciwlotnicze, takie jak dostarczone przez Niemcy gepardy, skutecznie trzymają rosyjskie maszyny na dystans.

– Rosja dostosowała się do tego, jak daleko może sięgnąć w głąb Ukrainy – mówi DW Nico Lange, ekspert do spraw Ukrainy Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, i wskazuje na zajmowany przez Rosję tak zwany most lądowy prowadzący na zaanektowany przez Rosję w 2014 roku Krym. Tam, na południu, gdzie Rosja okupuje stosunkowo wąski pas lądu, oddziały Kremla utrzymują cenną infrastrukturę dowodzenia i kontroli a także infrastrukturę logistyczną poza zasięgiem Ukrainy.

– Aby w ogóle mieć szansę na odzyskanie okupowanego terytorium, siły ukraińskie muszą dysponować większym zasięgiem, tak by móc przygotować pole walki do ataku, który doprowadzi do wyzwolenia tego obszaru – mówi Lange. Podkreśla to również były dowódca generalny armii USA w Europie Ben Hodges w udzielonym DW wywiadzie na temat sił ukraińskich zbrojnych. – Im szybciej umożliwimy im dojść do stanu pozwalającego na osiągnięcie decydującego wyniku, tym szybciej ta wojna może się skończyć.

Hodges domaga się szybkiego dostarczenia Ukrainie myśliwców, a od wielu miesięcy także rakiet dalekiego zasięgu. Stoi za tym kalkulacja, że dysponując nimi, ukraińskie siły zbrojne mogłyby najpierw zaatakować linie zaopatrzenia pomiędzy frontem a ukraińskim wybrzeżem Morza Azowskiego, a następnie, po udanym odbiciu tego obszaru, zaatakować także most między rosyjskim lądem stałym a Krymem. Półwysep zostałby wówczas odcięty od dostaw z Rosji.

Polska żąda decyzji już w Monachium

Polski rząd domaga się podjęcia decyzji w sprawie dostawy zachodnich myśliwców podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Ambasador Warszawy w Berlinie domagał się tego w wywiadzie dla niemieckiej grupy prasowej „Redaktionsnetzwerk Deutschland” na początku lutego. Polska i Holandia już od tygodni nie wykluczają dostawy natowskich myśliwców F-16.

Zniszczone domy w Charkowie po rosyjskim ataku rakietowym z początku maja

Ale analitycy dyskutują raz po raz także o innych zachodnich samolotach. Wśród nich są myśliwce Gripen produkowane od połowy lat 90 przez szwedzkiego producenta broni Saab. – Gripeny pasowałyby do naszego klimatu – mówi DW Jurij Ignat z ukraińskich sił powietrznych. – Ale przesiadka na gripeny mogłaby potrwać dziesięciolecia.

W styczniu francuski prezydent Emmanuel Macron nie wykluczył dostawy równie nowego francuskiego myśliwca Rafale. – Ta maszyna to jeden z najdroższych samolotów na świecie – zwraca uwagę Ignat. – Ile tego można by dostarczyć i kto za to zapłaci? – pyta.

Nowe pasy startowe dla zachodnich odrzutowców

– Od czasu rozpoczęcia seryjnej produkcji F-16 wyprodukowano ponad cztery tysiące tych samolotów – zauważa rzecznik ukraińskich sił powietrznych. – Używa go ponad 20 państw. Jest też jasne, kto może nam dać te samoloty, jakie kraje i ile – mówi Ignat. Dlatego jego zdaniem ten samolot z czasów zimnej wojny jest najlepszym wyborem dla Ukrainy.

Jurij Ignat jest przekonany, że w ciągu sześciu miesięcy ukraińscy piloci będą latać zachodnim myśliwcem. Przygotowania na ziemi już trwają. Dla myśliwca F-16 przygotowywane są nowe pasy startowe na różnych lotniskach, a także przebudowywane są drogi. Zachodni odrzutowiec mógłby bowiem, w przeciwieństwie do starych MiG-29, doznać uszkodzeń na starych, betonowych pasach startowych z czasów sowieckich.