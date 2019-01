Ewangelizacja po bawarsku. Rekolekcje z degustacją

Proboszcz z Dolnej Frankonii, który już nieraz próbował niekonwencjonalnych dróg ewangelizacji, chce teraz przy pomocy whisky zachęcić mężczyzn do rozmów o Bogu. – Wieczorami biblijnymi nikt nie był zainteresowany, ale przy pomocy whisky docieram do wielu mężczyzn – powiedział proboszcz Thomas Eschenbacher. To temat, który interesuje mężczyzn – zaznaczył 53-letni ksiądz, który sam jest koneserem tego trunku.

Proboszcz Thomas Eschenbacher

„Rekolekcje przy łyskaczu”

Na 11 stycznia zaprosił do Hammelburga mężczyzn ze swojej parafii na tak zwane „rekolekcje przy łyskaczu”. Na ofertę skierowaną wyłącznie do mężczyzn zgłosił się natychmiast komplet chętnych.

Rekolekcje to kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego i spowiedź. Chodzi w nich przede wszystkim o refleksję i pogłębienie swoich wewnętrznych relacji z Bogiem. Odbywają się zazwyczaj w małych grupach i trwają kilka dni. Mogą odbywać się także w milczeniu lub w formie wędrówek.

Proboszcz Thomas Eschenbacher (l) w czasie mszy dla uczestników karnawału w Wuerzburgu

Kreatywny proboszcz

– Czy ten nowy format ewangelizacji faktycznie zadziała, nie wiem. I nie wiem, jak to się rozwinie – przyznał proboszcz. Już od dłuższego czasu znany jest on z kreatywnych form ewangelizacji. Przez kilka lat celebrował msze święte dla uczestników karnawału w Wuerzburgu, wygłaszając kazania w formie rymowanej. Zorganizował także piłkarską pielgrzymkę w intencji awansu klubu 1. FC Nuernberg w tabeli Bundesligi.

W najbliższy piątek, kiedy zaczną się rekolekcje, 30 uczestników degustować będzie pięć gatunków whisky i mają one stać się impulsem do rozważań o Bogu. Jeden gatunek uczestnicy mają degustować w milczeniu. Proboszcz ma nadzieję, że rozmyślania o szlachetnym trunku wywołają także refleksje nad życiem.

(dpa/ma)