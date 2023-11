Europosłowie PiS bez immunitetu. „Chcą nas posadzić”

Kadr pierwszy: tłum uchodźców, samych mężczyzn, tłoczy się na bliżej niezidentyfikowanym przejściu granicznym.

Kadr drugi: mężczyzna trzyma butelkę alkoholu w ręce, kopie przypadkową kobietę w plecy, ta spada ze schodów (potem okaże się, że do zdarzenia doszło w berlińskim metrze, a sprawcą okazał się być pijany Bułgar pracujący na pobliskiej budowie).

Kadr trzeci, czwarty i piąty: zamieszki z udziałem imigrantów, ataki na policję, walki uliczne, płonące samochody, krew.

– Pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. Napady na tle seksualnym i rabunkowe stały się codziennością – mówi aktor głosem stylizowanym na reportera telewizyjnego. – Czy tak będzie wyglądała Polska w 2020 roku? – pyta zaniepokojony.

Opublikowany przez Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami samorządowymi w 2018 r. klip pokazujący apokaliptyczną wizję przyszłości Polski, gdyby ta przyjęła uchodźców, wywołał kontrowersje nawet na prawicy. Krzysztof Bosak pisał o „odrażającej, cynicznej, głupiej propagandzie”, Ordo Iuris uznał, że spot „karmi najgorsze stereotypy”.

Rzecznik Praw Obywatelskich,wystąpił z wnioskiem do prokuratury o postępowanie z urzędu w sprawie przestępstwa z art. 256 kodeksu karnego, czyli nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych. Ta jednak z uporem umarzała śledztwo.

Jednocześnie sprawę do sądu skierował Rafał Gaweł założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRIK), który oskarżył 12 osób zaangażowanych w klip o popełnienie przestępstw rasistowskich na terenie Polski. W grupie tej znalazła się czwórka eurodeputowanych Zjednoczonej Prawicy: Tomasz Poręba i Beata Mazurek z PiS oraz Beata Kempa i Patryk Jaki z Suwerennej Polski (wcześniej pod nazwą Solidarna Polska), którym Gaweł zarzucił rozpowszechnianie ksenofobicznych treści lub udział w ich produkcji. Proces sądowy nie mógł jednak ruszyć tak długo, jak długo polityków chronił immunitet. Ten Parlament Europejski właśnie uchylił.

Atak na prawicę?

Wniosek do PE złożył polski sąd. W lutym tego roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola skierowała go do rozpatrzenia przez komisję prawną PE (JURI). Ta we wtorek (07.11) zagłosowała o odebraniu polskim politykom immunitetu. W czwartek (09.11) podobną decyzję podjął cały Parlament Europejski miażdżącą większością głosów. Odebranie immunitetu oznacza, że wobec polityków może toczyć się postępowanie sądowe, nie tracą oni jednak mandatu poselskiego. Chyba, że zostaną skazani.

Patryk Jaki jeszcze w przeddzień głosowania wysłał do wszystkich eurodeputowanych maila (po angielsku). – Moim największym przewinieniem jest to, że „polubiłem” na Twitterze oficjalny spot mojej partii. Czy naprawdę musimy zamykać ludzi w więzieniu za polubienie posta? – pisał eurodeputowany. To samo powtórzył dziennikarzom na korytarzu Parlamentu Europejskiego chwilę po głosowaniu: – Ściga nas się z art. 256 Kodeksu Karnego, za który grozi 3 lata więzienia. I to za lajka pod spotem, który pokazywał prawdziwe sceny przemocy nielegalnych migrantów w Europie?! – pytał. Polityk zarzucił PE stosowanie „metod komunistycznych”, jak ograniczanie wolności słowa oraz stosowanie cenzury.

– To była decyzja skrajnie polityczna, z którą się nie zgadzamy – nie miała z kolei wątpliwości Beata Kempa. – Jest teraz trend robienia nagonki na prawicę, ale my to wszystko wytrzymamy – dodała.

– Niczego innego się nie spodziewaliśmy – skomentowała decyzję PE Beata Mazurek.

Tomasza Poręby nie było na sesji, na której pozbawiono go immunitetu.

Koniec kariery politycznej?

Politycy Zjednoczonej Prawicy argumentowali również, że immunitet został im odebrany w oparciu o „wniosek, który został złożony przez człowieka skazanego przez polski wymiar sprawiedliwości za oszustwa”.

Faktycznie Rafał Gaweł został w 2019 r. skazany przez sąd apelacyjny w Białymstoku na dwa lata pozbawienia wolności za oszustwa podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Nigdy nie przyznał się do zarzutów, argumentując, że jego sprawa miała podłoże polityczne. Gaweł uzyskał azyl polityczny w Norwegii. – Zostałem oczyszczony ze wszystkich zarzutów w 2,5 letnim procesie przez niezawisłym sądem w Norwegii, państwie o jednym z najwyższych standardów prawnych na świecie, uzyskałem azyl – mówi dzisiaj DW.

Jeśli chodzi o sprawę poselskiego immunitetu, Rafał Gaweł mówi, że eurodeputowani wprowadzają opinię publiczną w błąd. – Mówią, że chodziło tu tylko o „polubienia” i ewentualne przesyłanie dalej postów. Prawda jest jednak taka, że PiS specjalnie zamówiło materiały rasistowskie, żeby straszyć Polaków uchodźcami i osobami o innym pochodzeniu etnicznym. Tomasz Poręba był wtedy szefem sztabu wyborczego, który zamówił produkcję klipu. Pozostali europosłowie byli aktywnie zaangażowani w rozprowadzenie tego materiału. Dlatego ich słowa o tym, że są „oskarżeni o lajki” to kłamstwo – mówi DW założyciel OMZRIK. Jakie konsekwencje mogą czekać polityków? – Jeśli sąd uzna ich winę i zostaną skazani to będzie to oznaczało koniec ich kariery politycznej, nie będą też mogli kandydować w kolejnych wyborach – mówi Gaweł.

Polacy mieli się bać uchodźców

– To podłe! – skomentowała w 2018 r. na na platformie X (wcześniej Twitter) post PiS europosłanka Trzeciej Drogi Róża Thun. Dzisiaj nie zmienia zdania: – Nadal uważam, że to było niegodne, nie można robić takich rzeczy. Cieszę się, że PE tak żywo reaguje na ksenofobię, tutaj jest bardzo mało ludzi, którzy akceptują brak szacunku dla drugiego człowieka – mówi polityczka DW. Polska reżyserka Agnieszka Holland przyznaje, że bardzo dobrze pamięta klip PiS sprzed pięciu lat. – To było obrzydliwe. Absolutnie przesadzili z mową nienawiści wobec uchodźców – mówi DW. Dodaje, że sama padła ofiarą kampanii nienawiści po tym, jak wyreżyserowała film „Zielona granica” przedstawiający los uchodźców na polsko-białoruskiej granicy. – Dostawałam groźby śmierci – opowiada. Jak dodaje europosłanka PO Janina Ochojska spot PiS usposobił wrogo społeczeństwo polskie do uchodźców. – Ludzie zaczęli się uchodźców bać – ocenia w rozmowie z DW Ochojska. – Uważam, że sianie nienawiści to czyn, za który trzeba ponieść konsekwencję – kwituje.

Europoseł Nowej Lewicy Łukasz Kohut nie ukrywa, że głosował za odebraniem immunitetu czwórce eurodeputowanych. – Zasłużyli sobie na to tym, co zrobili w sieci, szerzeniem mowy nienawiści. Nie wahałem się. Wiem zresztą, że oni zachowaliby się dokładnie tak samo. I to nie jest żaden „rewanżyzm”, ja po prostu uważam, że to są źli ludzie – mówi.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych informuje na swojej stronie, że w tym samym procesie oskarżeni są również Piotr Gliński, Mariusz Błaszczak i Krystyna Pawłowicz.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>