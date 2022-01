Europejskie stolice kultury 2022

Nowy Sad - serbskie Ateny

Novi Sad jest kolorowy, głośny i różnorodny. W tym drugim co do wielkości mieście Serbii mieszkają Serbowie, Węgrzy, Słowacy, Chorwaci, Rumuni, Czarnogórcy, Romowie i inne grupy etniczne. Życie kulturalne pulsuje. W XIX wieku Nowy Sad był centrum kultury serbskiej i ważnym ośrodkiem handlowym i produkcyjnym. Dlatego też to miasto zyskało przydomek "serbskich Aten".