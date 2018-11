Europejskie obchody zakończenia I wojny światowej

Grono szefów państw i rządów z 70 krajów świata przybyło na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona na uroczystość z okazji setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej, jaka odbyła się pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu. Bulwar Champs-Élysées ozdobiony był w kolorach francuskiej flagi.

Przed uroczystością, w Pałacu Elizejskim prezydent Macron przyjął zaproszone grono polityków. Prezydent USA Donald Trump i rosyjski prezydent Władimir Putin przybyli bezpośrednio pod Łuk Triumfalny. Na uroczystość przypominającą o zakończeniu wojny przed 100 laty. Bezpieczeństwa uroczystości strzegło 10 tys. policjantów.

Paryż, 11.11.2018 (od l.): Państwo Trumpowie, Angela Merkel, Władimir Putin

O godzinie 11.00 w całej Francji rozbrzmiały dzwony upamiętniając ofiary wojny. Na dzwonnicy kościoła św. Rochusa w Paryżu dzwony biły przez 5 minut. Nawiązywało to do 11 listopada 1918, kiedy wszędzie we Francji biły dzwony oznajmiając o zawieszeniu broni. Zawieszenie broni zostało przypieczętowane w lesie koło Compiègne układem podpisanym przez aliantów i Niemców, którzy tym potwierdzili swoją kapitulację. Kanclerz Merkel i prezydent Macron w sobotę wspólnie przypomnieli o tym historycznym wydarzeniu.

Uroczystość uświetnił m.in. występ Angelique Kidjo

Doświadczenia pojednania

W Berlinie przed południem odbyło się ekumeniczne nabożeństwo z udziałem przedstawicieli europejskich Kościołów. W berlińskiej katedrze wezwali oni chrześcijan, by wobec rosnącego nacjonalizmu bardziej angażowali się na rzecz pokoju i pojednania.

Ewangelicki biskup Berlina Markus Dröge apelował o zachowanie pamięci o tym, „dokąd to prowadzi, kiedy narody zaczynają zajmować się tylko samym sobą i marzą o własnej potędze”. Apelował, aby „ zdjęciom z wojennych pól bitewnych przeciwstawić napawające nadzieją doświadczenia minionych dziesięcioleci, które powstały w wyniku wzajemnego poznawania się i współpracy”.Katolicki arcybiskup Berlina Heiner Koch przypomniał w czasie nabożeństwa o wszystkich ofiarach wojen.

Przedstawiciele europejskich Kościołów w berlińskiej katedrze

Arcybisku senior Henryk Muszyński podkreślił że „europejskie i chrześcijańskie podstawowe wartości są poważnie zagrożone przez krótkowzroczność, socjalny egoizm i brak solidarności, ale także przez terroryzm, wojny i do tej pory niespotykany kryzys migracyjny”. Zadaniem Polaków Niemców jest kształtowanie przyszłości na podstawie swoich doświadczeń pojednania. „Należy do tego obrona podstawowych wartości, jak godność ludzkiego życia, rodzina, związek małżeński mężczyzny z kobietą i solidarność z ludźmi cierpiącymi biedę” – wyliczał polski hierarcha.

Londyn, 11.11.2018: Książę Karol, prezydent Steinmeier i Książę Kentu Michał opuszczają Whitehall

W Londynie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier bierze udziału w uroczystościach rocznicy zakończenia I wojny światowej. Wraz z brytyjskim następcą tronu Księciem Karolem złożył on w centrum Londynu wieniec pod Pomnikiem Poległych. Wieczorem będzie on uczestniczył w nabożeństwie w opactwie Westminsterskim w obecności królowej Elżbiety II.



dpa, afp /ma