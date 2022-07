Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe

Dzisiejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowychmożna uznać za historyczną: ostatni raz EBC podniósł wartość pieniądza w 2011 roku. W ten sposób EBC reaguje na szalejącą inflację. „Strażnicy” wartości pieniądza skupieni wokół szefowej instytucji, Christine Lagarde, zdecydowali o podniesieniu stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących do 0,5 proc., zaś stopa depozytu wzrośnie teraz do 0,00 proc. Oznacza to, że banki nie będą już musiały dodatkowo płacić za lokowanie nadwyżki pieniędzy w EBC.

Uleganie presji inflacji

Do tego niezwykle silnego działania skłoniła EBC rekordowa inflacja w strefie euro. Napędzane coraz droższą energią w następstwie wojny w Ukrainie ceny towarów wzrosły ostatnio o 8,6 proc. EBC wyraźnie mija się więc z celem inflacyjnym, ponieważ dąży on do osiągnięcia dwóch procent inflacji jako wartości optymalnej dla gospodarki.

Wraz ze zwrotem w sprawie stóp procentowych strażnicy monetarni uzgodnili nowy program kryzysowy, dzięki któremu EBC może pomóc wysoko zadłużonym krajom, takim jak Włochy, w przypadku zawirowań na rynku obligacji. Nowy instrument ma pomóc w zapewnieniu jednolitego efektu polityki pieniężnej w strefie euro oraz w tym, by koszty finansowania poszczególnych państw euro nie różniły się od siebie. EBC mówi więc o narzędziu przeciwko fragmentacji strefy euro.

Ryzykowny manewr

Eksperci zwracają jednak uwagę, że EBC mógłby wejść na niebezpieczny pod względem prawnym teren, gdyby np. Włochy otrzymały wsparcie w trakcie trwającego ostrego kryzysu rządowego. Byłoby to argumentem dla krytyków, zwłaszcza w Niemczech, którzy oskarżają EBC o ukryte finansowanie państwa. Przeciwnicy wcześniejszych programów skupu obligacji przez EBC dotarli ze skargami aż do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe.

(rtr/stef)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>