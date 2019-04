Europejska inicjatywa przeciwko wysokim czynszom

Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą podpisywać się pod inicjatywą sprzeciwiającą się horrendalnym czynszom. – Nie możemy zostawić Europy rynkom finansowym i liberałom gospodarczym – mówi Reiner Wild z Niemieckiego Związku Lokatorów. Stowarzyszenie to razem z DGB, niemiecką organizacją zrzeszającą związki zawodowe, popiera inicjatywę obywatelską sprzeciwiającą się wygórowanym czynszom.

Sprawa dla Brukseli

Inicjatorzy akcji apelują do UE m.in. o to, by wprowadziła ułatwienia dla budownictwa socjalnego, a publiczne inwestycje w budownictwo mieszkaniowe nie podlegały unijnym zasadom zadłużenia państwa. Deweloperzy użyteczności publicznej mieliby poza tym korzystać także ze środków unijnych.

Inicjatywa ma rok na zebranie co najmniej miliona podpisów Europejczyków z przynajmniej siedmiu krajów UE. W samych Niemczech podpis musi złożyć minimum 72 tys. osób.

Jeśli inicjatorzy do 18 marca 2020 r. zyskają poparcie miliona osób, ich żądaniami będą musiały zająć się Komisja Europejska i Parlament Europejski. Ta pierwsza musi wtedy zaproponować sposób realizacji postulatów.

Co dzieciąty płaci za dużo

– W całej Europie spekuluje się w niewyobrażalny sposób prawem człowieka do mieszkania – mówi rzeczniczka inicjatywy obywatelskiej, Austriaczka Karin Zauner-Lohmeyer. W efekcie opłaty za mieszkania za bardzo obciążają mieszkańców UE, zmuszają ich do opuszczania miast, a w najgorszym przypadku stają się przyczyną bezdomności. – Europa znalazła się w głębokim kryzysie mieszkaniowym – podkreśla Zauner-Lohmeyer.

Według danych Eurostatu ok. 52 mln Europejczyków (czyli 10,4 proc.) płaci zbyt wysoki czynsz. Na opłaty związane z mieszkaniem przeznaczają ponad 40 proc. swoich dochodów. W Niemczech sytuacja ta dotyczy prawie 15 proc. mieszkańców.

W miniony weekend (6-7.04.2019) na ulice wyszli mieszkańcy Berlina, Paryża, Lizbony i innych europejskich metropolii, by zaprotestować przeciwko wysokim czynszom i brakowi mieszkań.

(dpa,epd/dom)