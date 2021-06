Europejczycy chcą lecieć w kosmos. „Tysiące chętnych”

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) poinformowała w swojej siedzibie w Paryżu, że do 18 czerwca br., gdy mijał termin zgłoszeń, chęć uczestnictwa w programie zadeklarowały 22 tysiące osób z czego 5400 to kobiety, co stanowi 24 procent wszystkich kandydatów. To 9 punktów procentowych więcej niż podczas ostatniego naboru, który odbył się w roku 2008.

Wzrosła również łączna liczba chętnych: w roku 2008 szkoleniami ESA zainteresowało się blisko 8400 osób, czyli mniej niż połowa obecnej liczby kandydatów.

Europejska Agencja Kosmiczna wybierze spośród wszystkich chętnych od czterech do sześciu osób. Decyzja zostanie ogłoszona do października przyszłego roku. Badania predyspozycji kandydatów będą obejmować między innymi testy kognitywne i techniczne.

Europejska Agencja Kosmiczna wyszkoli też paraastronautów

ESA ponadto po raz pierwszy wytrenuje tak zwanych paraastronautów, czyli osoby z utrudnieniami fizycznymi, jak niski wzrost lub niesprawność nogi. Takich zgłoszeń napłynęło ponad 200.

Jak wielu obywateli Niemiec zgłosiło się do programu, tego ESA nie podała. Jednak dla wielu przykładem i motywacją jest niemiecki astronauta Alexander Gerst, znany też jako „Astro-Alex”. W latach 2014 oraz 2018 był na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), spędzając tam za każdym razem pół roku. Podczas ostatniego pobytu przejął, jako pierwszy Niemiec w historii, dowodzenie ISS.

(AFP/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>