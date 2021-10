„Europe Talks“, czyli europejskie rozmowy niekontrolowane

Jeśli czujesz, że ty lub twoi znajomi zamknęli się we własnych bańkach informacyjnych i masz wrażenie szklanego sufitu nad sobą, to znak, że najwyższy czas działać!

Jedną z opcji jest „Europe Talks” – Europa rozmawia, projekt portalu ZEIT ONLINE, który wraz z partnerami medialnymi z 17 europejskich krajów – w tym po raz pierwszy z Deutsche Welle – umożliwi zwykłym Europejczykom dyskusję na kontrowersyjne tematy polityczne i społeczne. Skojarzenie ludzi o skrajnie różnych poglądach i pochodzeniu ma zmniejszyć silną polaryzację debat politycznych w wielu społeczeństwach. Podstawą jest poszukiwanie tego, co łączy Europejczyków i stworzenie, choć na chwilę, europejskiej przestrzeni do dyskusji.

Europe Talks 2021

– Widzimy, że wiele osób potrafi w trakcie rozmowy znaleźć płaszczyznę porozumienia – mówi Hanna Israel, szefowa „Europe Talks”, formatu, który tylko w ubiegłym roku zmobilizował ponad 12 tysięcy Europejczyków. Było narzekanie, kłótnie i śmiech, ale - co najważniejsze - wśród wielu uczestników wyrosła świadomość Europy jako wspólnoty.

Algorytm przyciągnie „europejskie przeciwieństwa”

Jak sprawić, by koronasceptyk trafił na medyka, zwolennik laicyzacji na gorliwego wierzącego a weganin na mięsożercę? To proste! Wystarczy krótka odpowiedź „tak” lub „nie” na każde z ośmiu pytań, które pojawią się również w licznych artykułach na dw.com/pl.

Pytania dotyczą polityki klimatycznej i migracyjnej, strategii walki z pandemią koronawirusa, ale także ewentualnych „exitów” z UE państw, które nie przestrzegają wartości UE lub po prostu zdecydują się z niej wyjść.

Po analizie odpowiedzi algorytm natychmiast skojarzy pary z różnych krajów, które reprezentują szczególnie odmienne poglądy.

Pary będą mogły dyskutować online, przez telefon, a nawet podczas spotkań twarzą w twarz, by poznać argumenty drugiej strony lub spróbować przekonać do własnych. Do grudnia br. uczestnicy z różnych krajów będą mogli się wielokrotnie „matchować” i prowadzić dyskusje.

„Europe Talks” zakończy się wirtualną imprezą 12 grudnia.