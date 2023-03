Europa zmaga się z suszą w zimie

Wielu rolników w Europie znów martwi się o zbiory z powodu zbyt małych opadów deszczu. – Obfite opady zimą są ważne dla uzupełnienia rezerw wody w ziemi – wyjaśnia w rozmowie z DW Samantha Burgess, wicedyrektorka projektu monitorowania zmian klimatycznych unijnego programu Copernicus (Copernicus Climate Change Service). – Gdy jednak patrzymy na nasze mapy, to dostrzegamy deficyt wilgotności ziemi – dodaje. Na dużych obszarach Europy jest obecnie tak sucho, jak jeszcze nigdy o tej porze roku.

W środku zimy w wielu krajach brakuje wody: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Belgii, Portugalii, we Francji czy Włoszech. W południowej Europie już teraz prowadzi to do nieurodzaju pszenicy i jęczmienia.

Włoski rolnik Luca Rizzotti stracił w 2022 roku prawie połowę swych zbiorów z powodu suszy

Ostatnie lato było nadzwyczaj gorące, zwłaszcza na południu Europy, gdzie wysychały całe jeziora i rzeki. Tylko we Włoszech niedobór wody w ciągu kilku tygodni zniszczył dużą część zbiorów ryżu. W niektórych krajach musiano tymczasowo ograniczyć zaopatrzenie w wodę. Z powodu zawinionych przez człowieka zmian klimatu okresy suszy, przede wszystkim w lecie, będą w przyszłości coraz dłuższe i cięższe. Jeżeli dodatkowo zimą opady będą zbyt małe, to susza będzie się utrzymywać i kolejne lato będzie jeszcze bardziej suche. Jak rolnicy, gminy i kraje mogą się na to przygotować i złagodzić skutki suszy?

Gromadzenie deszczówki

Już podczas ciężkiej suszy we Włoszech ostatniego lata Andrea Colombo z Zarządu Dorzecza Rzeki Pad (Autorità Distrettuale fiume Po) mówiła w wywiadzie dla DW o konieczności rozbudowania infrastruktury dla różnego rodzaju zbiorników retencyjnych, aby zabezpieczyć się na wypadek suszy w kolejnych latach. Dzięki temu w wioskach, miastach i regionach położonych w pobliżu Alp możliwe byłoby gromadzenie deszczówki z zimowych opadów i wód roztopowych. To funkcjonuje już w innych regionach świata. Na przykład Singapur ma dwa systemy: jeden do odprowadzania ścieków, a drugi do zbierania deszczówki w całym mieście. Woda jest uzdatniana i magazynowana w olbrzymich rezerwuarach.

W Singapurze deszczówka magazynowana jest w ogromnych rezerwuarach

To, jak skuteczne są takie zbiorniki retencyjne zależy oczywiście także od obfitości opadów zimą. Według lokalnej organizacji ekologicznej Legambiente we włoskich Alpach spadło tej zimy o połowę mniej śniegu niż zwykle. Padem, najdłuższą rzeką kraju, płynie zaledwie ułamek zwykłej ilości wody. Sytuacja już teraz jest krytyczna i wymaga innych działań, podkreśla organizacja. – Musimy natychmiast ograniczyć pobór wody w różnych sektorach i do różnych celów, zanim osiągnięty zostanie punkt, od którego nie będzie już odwrotu – apeluje szef Legambiente Giorgio Zampetti, cytowany w komunikacie prasowym.

Organizacja domaga się od nowego włoskiego rządu przyjęcia narodowej strategii wodnej, która będzie także wspierała gospodarkę wodną w obiegu zamkniętym. To oznacza więcej uzdatniana wody i powtórnego jej wykorzystania, aby ograniczyć skutki dla środowiska naturalnego i chronić wody gruntowe. Na początku marca włoski minister rolnictwa Francesco Lollobrigida uznał, że niedobory wody to „stan wyjątkowy, który wymaga krótko i długoterminowych działań”. Jednak dokładnego planu jeszcze nie ma.

Konserwacja rur i zbiorników

Kolejnym szybkim i skutecznym sposobem oszczędzania wody byłoby zatkanie dziur w istniejącej infrastrukturze wodociągowej i naprawa nieszczelności. Przez nieszczelne rury w UE marnowane są ogromne ilości wody. Konserwacja mogłaby być błogosławieństwem dla krajów, najmocniej dotkniętych przez suszę.

Północne Włochy cierpią z powodu suszy Suchy jak pieprz Potok Sangone, dopływ Padu w pobliżu Turynu, jest całkowicie suchy. Po długim okresie suszy rzeka Pad i jej dorzecze mają przepływ wody mniejszy niż połowa normalnej wartości. Pad jest uważany za linię życia północnych Włoch. Według aktualnych prognoz obfitych opadów wciąż nie ma na horyzoncie.

Północne Włochy cierpią z powodu suszy Te łodzie już nie pływają Widok z lotu ptaka przedstawia Ponte delle Barche (Most Łódek) w Bereguardo koło Pawii w Lombardii i niski poziom wody w rzece Ticino w marcu 2022 r. Most podtrzymywany jest przez łodzie, unoszące się, gdy poziom wody w Ticino wzrastał. Teraz leżą na mieliźnie i nieuchronnie ulegają zniszczeniu.

Północne Włochy cierpią z powodu suszy Woda mineralna do podlewania ogródka? Mężczyzna podlewa rośliny w swoim ogrodzie wodą mineralną. 125 miast w regionach Piemontu i Lombardii rozpoczęło racjonowanie wody z kranu. Rząd ogłosił krajowy stan zagrożenia suszą, aby lepiej walczyć ze skutkami najgorszej od dziesięcioleci suszy w północnych Włoszech.

Północne Włochy cierpią z powodu suszy Prywatna studnia na wagę złota W samym środku tej klęski suszy Marina Piceno leży w nadmuchiwanym basenie w swoim ogrodzie. Woda pochodzi z jej prywatnej studni. Stan wyjątkowy obowiązuje w niektórych regionach do końca roku. Rząd obiecuje pomoc finansową, aby przeciwdziałać skutkom braku wody.

Północne Włochy cierpią z powodu suszy Publiczne źródła zyskują na popularności W Levo, na północny zachód od Mediolanu, mieszkańcy czerpią wodę pitną z publicznego źródła. Między innymi w Mediolanie, Weronie i Pizie zakazano ludziom mycia samochodów, napełniania prywatnych basenów czy podlewania ogrodów w ciągu dnia. Woda pitna ma być teraz używana tylko do gotowania, picia i mycia.

Północne Włochy cierpią z powodu suszy Uprawy pod znakiem zapytania Luca Rizzotti pokazuje, jak ziarna ryżu wyglądają tuż po zbiorach. Ryż potrzebuje dużo wody do swojego cyklu życiowego, a obszar między Novarą i Pawią jest zagrożony poważnymi niedoborami wody. Zagrożona jest około połowa zbiorów. Dla wielu rolników i producentów może to stać się również problemem egzystencjalnym. Z powodu suszy cierpią też hodowcy zwierząt.

Północne Włochy cierpią z powodu suszy Wyschnięte dopływy To zdjęcie pokazuje wyschnięte koryto u zbiegu rzek Ticino i Pad w Ponte della Becca, w pobliżu Linarolo. Odkąd 70 lat temu rozpoczęto rejestry pogodowe jeszcze nigdy poziom wody w Padzie nie był niższy. Naukowcy od wielu lat ostrzegają przed narastającą suszą w północnych Włoszech.

Północne Włochy cierpią z powodu suszy Zmiany klimatu postępują Rosnące temperatury w wyniku zmian klimatycznych powodują również topnienie wielu lodowców na całym świecie. Eksperci widzą też związek między obecnymi wysokimi temperaturami a pęknięciem lodowca w Dolomitach kilka dni temu. W wypadku życie straciło co najmniej siedem osób.



We Włoszech każdego roku marnuje się 40 proc. wody, we Francji jest to – według europejskiego stowarzyszenia dostawców wody – 20 procent, a w Portugalii około 30 procent. Najwięcej wody wycieka z bułgarskich (60 procent) i rumuńskich (40 procent) wodociągów.

W całej Europie jedna czwarta wody pitnej marnuje się wskutek złej infrastruktury i niewystarczającego zarządzania wodnego.

Pod koniec 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała nowelizację dyrektywy wodnej, która wymaga od krajów członkowskich lepszego monitoringu marnowania wody i nieszczelności w infrastrukturze oraz większych inwestycji w odpowiednie działania i gromadzenie danych. Obecnie to kraje południa Europy, najbardziej dotknięte przez susze, jak Hiszpania, Włochy czy Bułgaria inwestują w lepsze wodociągi najmniej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

Potencjał oczyszczania wody

Według Komisji Europejskiej także potencjał związany z oczyszczaniem i powtórnym wykorzystaniem wody jest duży. Obecnie w Unii Europejskiej tylko 0,5 procent, czyli około jeden miliard metrów sześciennych, pobranej wody jest uzdatniane i ponownie wykorzystane. Dzięki wystarczającej liczbie oczyszczalni ścieków i odpowiedniej infrastrukturze możliwe byłoby znacznie bardziej efektywne wykorzystanie wody. To znacznie zmniejszyłoby też presję na zbiorniki wodne i uzależnienie od naturalnych źródeł wody. Na przykład we Włoszech tylko 5 procent wody, wykorzystywanej do nawadniania, to woda z oczyszczalni. Reszta pochodzi z coraz skromniejszych naturalnych źródeł wody. Rolnictwo zużywa obecnie około 30 procent słodkiej wody w UE. Inną opcją dla rolników byłoby przejście na bardziej odporne na suszę odmiany, mówi Samantha Burgess.

Poziom wody w rzece Garonna na wysokości Tuluzy jest tej zimy niepokojąco niski

Czeka nas suche lato

Władze we Francji zapowiedziały, że jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, to w 87 gminach wprowadzone zostaną ograniczenia w zużyciu wody. Takie działania podejmowane są zwykle w czasie ekstremalnej suszy latem. Są to na przykład zakaz napełniania prywatnych basenów.

Europejskie zrzeszenie organizacji rolniczych Copa-Cogeca uważa, że sytuacja na południu Francji jest „niepokojąca”. Także ekspertka Samantha Burgess uważa, że wszystko to nie wróży dobrze zaopatrzeniu w wodę w nadchodzących cieplejszych miesiącach. – Jeżeli wkrótce nie nadejdzie seria burz albo bardzo gwałtownych opadów, które przyniosą ze sobą dużo wilgoci, to z naszych map wynika, iż będziemy mieli bardzo suchą wiosnę i lato – mówi.

Jej zdaniem także w tym roku latem będziemy mieli do czynienia z ograniczeniami zużycia wody w niektórych regionach. Ale, jak podkreśla, nie jesteśmy bezradni wobec tej sytuacji. – Tu i teraz odczuwamy skutki zmian klimatu. I można wiele zrobić – jako jednostka, jako rząd i jako społeczeństwo – podkreśla Samantha Burgess.