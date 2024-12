Kraje Europy wstrzymują decyzje azylowe dla Syryjczyków

Szwecja, Norwegia, Dania i Wielka Brytania ogłosiły w poniedziałek (9.12.2024), że tymczasowo zawieszają decyzje w sprawie wniosków o azyl i deportacji. Z kolei Austria zapowiedziała plan deportacji syryjskich uchodźców.

Austria idzie dalej

Kanclerz Austrii Karl Nehammer powiedział gazecie „Bild”, że zostanie teraz opracowany „uporządkowany program repatriacji i deportacji do Syrii”. „Ponadto ponownej ocenie zostaną poddane przyznane już prawa pobytu” – dodał Nehammer. Procedury azylowe dla wnioskodawców z Syrii i łączenie rodzin zostały tymczasowo zawieszone. Obecnie w Austrii mieszka około 100 tys. Syryjczyków, co stanowi jedną z największych populacji syryjskich uchodźców w Europie.

Austriacki rząd zareagował szybciej i bardziej dalekosiężnie na wydarzenia w Syrii niż inne kraje europejskie. W Niemczech Federalny Urząd ds. Uchodźców i Migracji (BAMF) również zawiesił w poniedziałek decyzje w sprawie wniosków o azyl dla Syryjczyków, ale niemiecki rząd nie zainicjował jeszcze żadnych dalszych planów, powołując się na niepewną sytuację w Syrii.

Niepewna sytuacja

Podobnie jest w Szwecji. Szef działu prawnego szwedzkiej agencji migracyjnej Carl Bexelius wyjaśnił, że sytuacja w Syrii jest „niestabilna, a ostatnie wydarzenia rodzą wiele pytań natury prawnej, które trzeba przeanalizować”. W związku z tym szwedzkie władze zawieszają również deportacje do czasu wyjaśnienia sytuacji politycznej w Syrii. Tymczasem lider skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów Jimmie Akesson już zaapelował do uchodźców o powrót do Syrii.

W 2015 i 2016 roku Szwecja przyjęła drugą – po Niemczech – największą liczbę syryjskich uchodźców w UE. Spośród prawie 163 tys. osób ubiegających się o azyl zarejestrowanych w Szwecji w 2015 roku ponad 51 tys. pochodziło z Syrii.

Rozpatrywanie wniosków azylowych Syryjczyków zawiesiła również Dania. Obecnie dotyczy to 69 spraw. Dania jest znana ze swojej surowej polityki azylowej. W połowie 2020 roku była pierwszym krajem UE, który rozpoczął ponowne rozpatrywanie setek przypadków uchodźców z Syrii. Duńskie władze tłumaczyły to sytuacją w Damaszku, która nie uzasadniała już zezwolenia na pobyt w Danii. Nie było jednak po tym deportacji.

Również Norwegia poinformowała o „odroczeniu wniosków o azyl z Syrii do odwołania”. Od początku tego roku o azyl w Norwegii zawnioskowało 1933 obywateli Syrii.

Francja i Wielka Brytania

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że „pracuje nad zawieszeniem trwających procedur azylowych z Syrii”. Decyzja jest spodziewana lada moment. Według urzędu imigracyjnego Ofpra w tym roku we Francji zarejestrowano ponad 4 tys. wniosków o azyl od obywateli Syrii.

Francja jest również ważnym krajem tranzytowym dla uchodźców podróżujących przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Między styczniem a wrześniem br. na Wyspy Brytyjskie przedostało się małymi łodziami prawie 2,9 tys. Syryjczyków. Teraz brytyjskie MSW tymczasowo zawiesiło decyzje w sprawie wniosków o azyl dla Syryjczyków.

Bezpieczny powrót

Grecja, będąca bramą dla wielu Syryjczyków do UE, wyraziła nadzieję, że będą oni mogli teraz „bezpiecznie” wrócić do domu. Rzecznik rządu Pawlos Marinakis powiedział, że upadek Asada musi doprowadzić do „pokoju w kraju i harmonijnego przekazania władzy prawowitemu demokratycznemu rządowi”. To z kolei musi doprowadzić do „zakończenia napływu uchodźców z tego kraju”.

Agencja ONZ ds. uchodźców UNHCR apeluje o „cierpliwość i czujność”, jeśli chodzi o możliwy powrót syryjskich uchodźców. Organizacja ma nadzieję, że rozwój sytuacji w tym kraju „w końcu pozwoli na dobrowolny, bezpieczny i trwały powrót – z uchodźcami, którzy są w stanie podejmować świadome decyzje” – wyjaśnił szef UNHCR Filippo Grandi.

(AFP/dom)

