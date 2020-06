Europa otwarta dla państw spoza UE od 1 lipca?

Aktualne ograniczenia w przekraczaniu granic dla obywateli państw trzecich obowiązują do 15 czerwca, jednak większość państw członkowskich chce ich przedłużenia do końca czerwca. Sytuacji na granicach poświęcona była wideokonferencja szefów resortów spraw wewnętrznych krajów UE.

Decyzje o granicach w kompetencji rządów

Unijna komisarz spraw wewnętrznych Ylva Johansson poinformowała, że od lipca mogą być stopniowo znoszone wszelkie ograniczenia, także te dotyczące podróży, które nie są „absolutnie niezbędne”. Komisja Europejska będzie, jak zapewniła komisarz, opracowywać wszelkie propozycje wynikające z uzgodnień między państwami członkowskimi.

Kontrole na granicy szwajcarsko-francuskiej, 17.03.2020

W połowie marca wszystkie kraje UE z wyjątkiem Irlandii, jak również kraje spoza UE jak Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein i Islandia, uzgodniły zamknięcie swoich granic, z wyjątkiem podróży „absolutnie niezbędnych”, co miało zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Po dwukrotnym przedłużeniu, część zakazów, także tych obowiązujących wewnątrz UE, obowiązuje do 15 czerwca. Decyzje dotyczące granic pozostają w kompetencji rządów poszczególnych krajów, a Komisja Europejska może jedynie proponować rozwiązania.

Seehofer: w strefie Schengen zostanie przywrócona zasada wolnego przepływu osób

Granice otwarte nie dla wszystkich?

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer (CSU) powiedział w piątek 5 czerwca, że po zniesieniu zakazów zostanie w UE przywrócona zasada swobodnego przepływu osób w strefie Schengen. Po rozmowie z unijnymi kolegami z innych krajów wychodzi on z założenia, że od lipca nastąpi stopniowa likwidacja ograniczeń wjazdu osób z państw spoza UE. Będzie to uzależnione od sytuacji w konkretnych państwach. Wymienił kraje, w których nadal odnotowuje się wiele zachorowań na COVID-19. To między innymi Brazylia, USA i Rosja.

W sprawie podróżny wewnątrzunijnych Seehofer chce przedłożyć rządowi propozycję, by Niemcy zniosły kontrole graniczne od połowy czerwca. Seehofer powiedział, że to podejście podziela większość jego unijnych kolegów. Część krajów chce zachować kontrole swoich granic do końca czerwca. Potem jednak będą one zniesione „w całej Europie” - podkreślił niemiecki minister.

(DPA, AFP/sier)