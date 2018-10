Eurobarometr. Ponad 80 procent Niemców jest za UE

Opinia Niemców nt. Unii Europejskiej jest przeważnie pozytywna. Czterech na pięciu ankietowanych uważa, że członkostwo w UE jest dobrym wyborem, jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Akceptacja dla Unii w całej wspólnocie sięga 62 proc. i od 25 lat nie była tak wysoka. Duża część Niemców (76 proc.) jest przy tym zdania, że ich kraj dotąd mocno skorzystał na członkostwie. Jedynie Włosi nie podzielają tej opinii. Tylko 42 proc. mieszkańców Płw. Apenińskiego popiera przynależność do Unii.

Negatywne zmiany

Podczas, gdy większość obywateli ocenia zasadniczo pozytywnie członkostwo własnego kraju w UE, inne wskaźniki tworzą niejednolity obraz. Połowa respondentów (50 proc.) uważa, że sytuacja w EU rozwija się w niewłaściwym kierunku. Odmiennego zdania jest tylko 28 procent. Dla porównania w ocenie 52 proc. ankietowanych rozwój w ich krajach idzie w złym kierunku, gdy 33 proc. uważa, że jest inaczej.

47 proc. uczestników badań jest przekonanych, że ich głos liczy się w EU, 48 proc. nie podziela tej opinii.

Według co drugiego Niemca (56 proc.) temat migracji powinien odegrać w wyborach wiosennych do PE główną rolę. Podobnie uważa połowa obywateli całej UE. We Włoszech zgadza się z tym 71 procent ankietowanych.

Brytyjczycy przeciwko brexitowi

Gdyby w najbliższych dniach odbyło się w Wlk. Brytanii ponownie głosowanie dot. wyjścia z Unii, jak wynika z Eurobarometru, nie doszłoby do brexitu. Co drugi Brytyjczyk (51 proc.) głosowałby za pozostaniem we wspólnocie. 34 proc. ankietowanych dalej byłoby za opuszczeniem UE, a 11 proc. nie ma zdania. Jednocześnie, ponad połowa Brytyjczyków (54 proc.) uważa brexit za błąd. 48 proc. respondentów jest zdania, że członkostwo w UE jest korzystne, 22 proc. że nie jest, a 26 proc. nie ma na ten temat żadnego zdania.

Ankieta przeprowadzona została między 8 i 26 września na reprezentatywnej grupie 27,474 tys. osób z 28 państw Unii. 1507 ankietowanych pochodziło z Niemiec. Sondaż prowadzony jest co dwa lata na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

dpa /jar