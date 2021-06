EURO 2020: UEFA zabrania tęczy na stadionie w Monachium

To miał być wyraźny symbol tolerancji i równości. Monachijska Allianz Arena jednak nie rozbłyśnie, jak planowano, barwami tęczy podczas środowego (23.06.2021) meczu Niemcy-Węgry. Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) odrzuciła wniosek w tej sprawie nadburmistrza Monachium Dietera Reitera.

Teraz nie, ale potem tak

UEFA uzasadnia, że „zgodnie z jej statutem jest organizacją neutralną politycznie i religijnie. Organizacja musi ów wniosek odrzucić w obliczu politycznego kontekstu – przesłania będącego reakcją na decyzję węgierskiego parlamentu”, który uchwalił ustawę ograniczającą prawa młodych ludzi do informacji na temat homoseksualizmu i transseksualizmu. Dziennik „Bild” jako pierwszy poinformował o decyzji UEFA.

Manuel Neuer i jego kontrowersyjna opaska kapitańska

Monachijska Allianz Arena zostanie więc podświetlona barwami UEFA oraz krajów rozgrywających spotkanie. Miasto Monachium może jednak podświetlić stadion na tęczowo – jak zaproponowała UEFA – albo 28 czerwca (Christopher Street Liberation Day, święto obchodzone corocznie przez społeczność LGBT) albo między 3. a 9. lipca (Christopher Street Day Woche). Ostatnio sensację i dochodzenie UEFA wywołało noszenie tęczowej opaski kapitańskiej przez Manuela Neuera, które jednak pozostało bez konsekwencji.

Tęcze we Frankfurcie i Kolonii

Wniosek Monachium został odrzucony, ale za to chęć symbolicznego podświetlenia stadionów wyraziły inne niemieckie miasta.

Podczas meczu na Allianz Arenie w Monachium stadiony piłkarskie we Frankfurcie nad Menem i Kolonii mają kolorowo zaświecić. „Jeśli Monachium nie będzie tego mogło zrobić w środę, inne stadiony w kraju będą musiały pokazać te barwy. Do dzieła, koledzy z ligi” – napisał we wtorek rzecznik zarządu Eintrachtu Frankfurt, Axel Hellmann. Szef klubu zapowiedział, że stadion we Frankfurcie podczas meczu Niemcy-Węgry będzie oświetlony barwami tęczy: "Stadion będzie kolorowy."

Podobne plany ma stadion w Kolonii, co potwierdził w rozmowie z Westdeutscher Rundfunk rzecznik Kölner Sportstätten, miejskiej instytucji zarządzającej m. in. kolońskim stadionem.

DFB popiera UEFA

Wiceprezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) i członek komitetu wykonawczego Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) Rainer Koch bronił mocno krytykowanej decyzji UEFA w sprawie tęczowych barw na stadionie w Monachium.

„Ponieważ rada miasta Monachium uzasadniła oświetlenie jako ukierunkowaną akcję przeciwko decyzji węgierskiego parlamentu, nie jest to już zwykłe oświadczenie we wspólnej walce z jakąkolwiek formą dyskryminacji, ale akcja polityczna” – napisał na Facebooku. Jak podkreślił, „UEFA jest politycznie i religijnie neutralną organizacją”, opartą na swoim statucie: „Biorąc pod uwagę polityczny kontekst tego konkretnego wniosku – przesłanie mające na celu decyzję węgierskiego parlamentu – UEFA musiała ten wniosek odrzucić”.

Rainer Koch wyjaśnił, że jego „postawa” była jasna: „I to nie tylko moja osobista, ale także postawa DFB i reprezentacji narodowej. Manuel Neuer pokazuje swoje osobiste przekonania, nosząc cały miesiąc tęczową opaskę, aby jasno je wyrazić. I dobrze.”

Budapeszt: Decyzja węgierskiego parlamantu wywołała protesty środowiska LGBTQ

Ustawowe ograniczenia na Węgrzech

Protest jest odpowiedzią na ustawę przyjętą w ubiegły wtorek przez węgierski parlament. Ogranicza ona prawa młodych ludzi do informacji na temat homoseksualizmu i transseksualizmu. Na ustawie szczególnie zależało premierowi Viktorowi Orbanowi. Odpowiednio głośne stało się żądanie wyraźnego sygnału na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej w Niemczech.

Nadburmistrz Monachium Dieter Reiter w piśmie skierowanym do UEFA oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) zdecydowanie opowiedział się za podjętym w drodze wyjątku zezwoleniem na wysłanie „wyraźnego sygnału poparcia dla naszego wspólnego rozumienia wartości”.

Na Węgrzech sprzeciw ten nie został dobrze przyjęty: „Lewicowym władzom Monachium również odpowiadamy przesłaniem: polityka nie ma czego szukać na boisku piłkarskim. Ani w brunatnym, ani w czerwonym, ani w tęczowym opakowaniu” – napisał budapesztański prorządowy dziennik „Magyar Nemzet”.

