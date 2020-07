ETPC: Polska systematycznie narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) uwzględnił trzy skargi dwóch rodzin z nieletnimi dziećmi i jednego mężczyzny z Czeczenii i przyznał im po 34 tys. euro odszkodowania. W swojej decyzji opublikowanej w czwartek (23.07.2020) w Strasburgu ETPC stwierdził, że w przypadku osób ubiegających się o azyl na granicy Polski z Białorusią dochodzi do systematycznych nadużyć i naruszania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W ten sposób Polska złamała zakaz nieludzkiego traktowania oraz zakaz zbiorowego odrzucania uchodźców na granicach. Ponadto, Warszawa nie wywiązała się z obowiązku stosowania się do poleceń ETPC.

Bezskuteczne próby złożenia wniosków o azyl

Według ETPC w latach 2016-2017 osoby te kilkakrotnie bezskutecznie próbowały przedostać się z Białorusi do Polski w celu złożenia tam wniosków o azyl. Podkreślali, że są prześladowani w Czeczenii i obawiają się o swoje życie. W kilkudziesięciu próbach przekroczenia granicy polska straż graniczna odmówiła im wjazdu. Nie mogli oni ubiegać się o azyl w Polsce, bo jak uzasadniano, chcieli oni wjechać do kraju wyłącznie z powodów ekonomicznych. Nawet, gdy ETPC uzyskał informacje o tym i zwrócił się do Polski o indywidualne rozpatrzenie wniosków o nadanie statusu uchodźcy, osoby te zostały ponownie odrzucone.

Obejrzyj wideo 03:04 Udostępnij Z Czeczenii na Zachód. Przez Polskę [WIDEO] Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/19h5u Z Czeczenii na Zachód. Przez Polskę [WIDEO]

Ostatecznie tylko jedna rodzina mogła wjechać do Polski i ubiegać się o azyl. Następnie w połowie 2018 roku para z pięciorgiem nieletnich dzieci przyjechała do Niemiec. Według ETPC, władze niemieckie wydały nakaz deportacji do Polski, choć nie został on jeszcze wykonany.

(KNA/jar)