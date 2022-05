Epidemia otyłości w Europie. Prawie 60 procent dorosłych

Ponad połowa dorosłych w Europie (59 procent) ma nadwagę lub jest wręcz otyłych – wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Odsetek ten jest wyższy wśród mężczyzn (63 procent) niż kobiet (54 procent) – pisze WHO Europa w swoim tegorocznym raporcie o otyłości w Europie.

Wśród chłopców w wieku od siedmiu do dziewięciu lat odsetek ten wynosi 29 procent, a wśród dziewcząt w tej grupie wiekowej – 27 procent. Wśród nastolatków co czwarta osoba (25 procent) ma zbyt wiele kilogramów. To znacznie więcej niż w przypadku małych dzieci poniżej piątego roku życia, gdzie zaledwie 8 procent waży za dużo.

Tendencja wzrostowa

Wskaźniki nadwagi i otyłości osiągnęły „wymiar epidemii” w całym regionie europejskim WHO, a wśród dorosłych, dzieci i młodzieży dalej obserwuje się tendencję wzrostową – alarmuje WHO. Żaden z 53 krajów regionu europejskiego nie jest obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zatrzymanie wzrostu otyłości do 2025 r. Nadwaga i otyłość wśród dorosłych jest większa tylko na obu amerykańskich kontynentach. – Otyłość nie zna granic – powiedział dyrektor regionalny WHO Hans Kluge. Kraje regionu europejskiego są niezwykle zróżnicowane, ale każdy z nich ma swoje własne wyzwania, którym musi sprostać. Oprócz UE do regionu europejskiego WHO zalicza także Turcję, Rosję, Ukrainę i inne kraje położone dalej na wschód aż do Azji Środkowej.

Pandemia i kilogramy

Jak wynika z danych WHO, osoby z nadwagą i otyłością są podczas pandemii nieproporcjonalnie często dotknięte skutkami pandemii koronawirusa. U osób, które zachorowały na COVID-19, stwierdzono zwiększone ryzyko hospitalizacji i zgonu. Dane wskazują także, że z powodu pandemii przybyło otyłych dzieci i młodzieży. Wynika to m.in. ze zmian w nawykach żywieniowych i braku aktywności fizycznej podczas lockdownów i kwarantanny.

Skutki otyłości

Z raportu WHO wynika, że nadwaga i otyłość należą do głównych przyczyn niepełnosprawności i zgonów w regionie WHO. Otyłość jest powiązana m.in. z 13 różnymi formami nowotworów, a w niektórych krajach może nawet w najbliższych dziesięcioleciach zastąpić palenie tytoniu jako główny czynnik ryzyka zachorowania na raka.

Otyłość może także prowadzić do przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astmy), chorób układu krążenia, wątroby i nerek, bólów pleców, a także problemów psychicznych.

Według WHO Europe za osobę z nadwagą uważa się taką, której wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi 25. Powyżej 30 mowa jest o otyłości. Wskaźnik BMI oblicza się na podstawie wzrostu i wagi ciała.

(DPA/dom)