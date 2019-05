Elektryczne hulajnogi. Bundesrat zatwierdził rozporządzenie

Bundestag zatwierdził w piątek (17.05.2019) rozporządzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast dot. dopuszczenia do ruchu w Niemczech elektrycznych hulajnog. Jednak pod warunkiem, że rząd wprowadzi określone poprawki. Dotyczą one m.in. wieku użytkowników hulajnog oraz dróg, po których będzie można nimi jeździć. Minister transportu Niemiec Andreas Scheuer (CSU) zabiega o dopuszczenie elektrycznych hulajnog już latem tego roku. Mają one zapewnić nowe możliwości poruszania się w miastach, np. z przystanku autobusowego do domu lub biura. Wypożyczalnie hulajnog w wielu miastach mogą zostać uruchomione natychmiast.

Kwestie bezpieczeństwa

Pierwotnie rozważano dopuszczenie do ruchu dwóch kategorii hulajnog, wolniejszych osiągających prędkość do 12 km/h oraz tych o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Pierwsze miały jeździć po chodnikach. Drugie tylko ścieżkami dla rowerów. Obecnie w ruchu ulicznym ma znaleźć się wyłącznie drugi, szybszy typ hulajnog, którymi będzie wolno się poruszać wyłącznie na ścieżkach rowerowych albo na jezdniach.

Od 14. roku życia

Innym punktem spornym stała się kwestia ograniczeń wiekowych. Andreas Scheuer chciał, aby z wolniejszych hulajnog mogły korzystać osoby już od 12. roku życia, a z szybszych od 14. roku. Ostatecznie za dolną granicę uznany został 14. rok życia. Nie będzie natomiast obowiązku noszenia kasku podczas jazdy, ale inaczej niż w przypadku rowerów, elektryczne hulajnogi trzeba będzie ubezpieczyć.

(DPA/jar)