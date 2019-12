Ekspert o domowym teście na HIV: sprawdzona alternatywa

Deutsche Welle: Z myślą o kim opracowano domowy test na HIV?

Norbert Brockmeyer: Test ten powstał głównie z myślą o tych, którzy bardzo obawiają się stygmatyzacji, kiedy okaże się, że poddają się oficjalnie testowi na wirusa HIV. Owszem muszą pójść do apteki, by ten test kupić, ale to podpada o wiele mniej niż w przypadku wizyty w urzędzie ds. zdrowia.

Jak działa ten test?

Potrzebna jest odrobina krwi z opuszka palca, co jest dobrze znane z badań poziomu cukru. Krew daje się na małą płytkę i kropla krwi porusza się w niewielkiej rurce, w której znajdują się odpowiednie antygeny. Jeśli wchodzą one w reakcję z krwią, dochodzi do zabarwienia testu. Jeśli jest on pozytywny pokazują się dwie kreski, jeśli negatywny tylko jedna.

Czyli wykonując domowy test na HIV, nie musimy iść do lekarza?

Nie, nic podobnego. Jeśli test okazał się pozytywny, należy koniecznie wybrać się do lekarza. Gdyż trzeba jak najszybciej rozpocząć terapię. Wtedy przewidywalna długość życia u osoby zainfekowanej staje się porównywalna z tą osób zdrowych.

Prof. Norbert Brockmeyer

Jak dalece niezawodny jest ten test?

Test na wirusa HIV, jak wszystkie inne testy, nie daje stuprocentowej pewności. W przypadku HIV zaleca się zawsze wykonanie dwóch testów. To znaczy, że trzeba drugi raz sprawdzić czy dana osoba jest rzeczywiście zarażona wirusem. Mieliśmy już takich pacjentów, u których wynik testu domowego był pozytywny i przyszli do nas do centrum. Jednak drugi test okazywał się negatywny.

Czy test do samodzielnego wykonania jest anonimowy?

Próbki można wysłać anonimowo lub prawie anonimowo do laboratorium. Następnie przychodzi telefonicznie lub SMS-em wiadomość z wynikiem. Okaże się on pozytywny, należy jak najszybciej poddać się odpowiedniemu leczeniu. Osoby poddawane terapii nie zarażają innych. To wielki sukces, że liczba nowych rozpoznań tej choroby dalej spada. Ma to częściowo związek z doskonałymi metodami leczenia oraz z tym, że skuteczna terapia prowadzi do tego, że nie stwierdza się więcej obecności wirusa we krwi.

Jak dobry jest ten test?

W sumie ten test sprawdził się i także w naszym Centrum Zdrowia Seksualnego w Bochum jest nim silne zainteresowanie. Istnieje wysokie zapotrzebowanie.

O czym jednak nie należy zapominać, wirus HIV jest w społeczeństwie znany i wiadomo, że trzeba się chronić przed infekcją. Tymczasem inne przenoszone drogą płciową infekcje występują o wiele częściej niż HIV, ale nie są niestety tak mocno zakorzenione w świadomości społeczeństwa.

Jakie badania oferuje Centrum w Bochum?

Obok testu na wirusa HIV także testy na inne choroby narządów płciowych, np. chlamydiozę czy rzeżączkę. Ryzyko zarażenia się nimi jest o wiele większe niż wirusem HIV. I trzeba to wszystkim uświadomić. Kto obawia się, że zaraził się wirusem HIV, powinien przeprowadzić także testy na inne choroby przenoszone drogą płciową.

*Norbert Brockmeyer jest profesorem w Dermatologicznej Klinice Uniwersyteckiej w Bochum i kierownikiem Centrum Zdrowia Seksualnego i Medycyny.