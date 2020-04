Eksperci: zwierzęta domowe niegroźne w koronakryzysie

Wystawa: "Wierni przyjaciele. Psy i ludzie"

Pies w wielkim mieście

To zdjęcie z serii fotografii izraelskiego artysty Amita Elkayama. Na pierwszym planie dog Hendrix (skojarzenia z Jimim Hendrixem są prawidłowe), mieszkający ze swoją właścicielką Kristiną Justice w Nowym Jorku. Magazyn "The New Yorker" napisał o tej serii: "Hendrix nabiera bez mała ludzkich cech, kiedy zdmuchuje świeczki na urodzinowym cieście czy przygotowuje się do wyjścia na miasto".