Eksperci w Tagesspieglu: Polska wykorzystała szansę w UE

Jacek Lepiarz opracowanie

27.04.2024 27 kwietnia 2024

Polska wykorzystała członkostwo w Unii Europejskiej do modernizacji kraju. Wejście do wspólnoty stało się katalizatorem rozwoju dzięki umiłowaniu wolności i gotowości do efektywnej pracy.