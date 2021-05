„Ekologiczna” kerozyna ma stanowić jedną trzecią paliwa lotniczego

Rząd, kraje związkowe i branża lotnicza wspólnie opracowały plan produkcji i stosowania kerozyny jako paliwa lotniczego. Dokument w tej sprawie został podpisany w piątek (7.05.) w Berlinie przez przedstawicieli rządu, krajów związkowych, branży lotniczej, branży wydobycia minerałów i konstruktorów instalacji.

Od 2030 roku lotnictwo ma zużywać rocznie 200 tysięcy „ekologicznej” kerozyny, co odpowiada jednej trzeciej zapotrzebowania na paliwo w krajowym ruchu lotniczym w Niemczech. Na razie produkcja znajduje się w fazie testów. W celu uruchomienia produkcji na skalę przemysłową ministerstwo transportu ma stworzyć platformę rozwoju procesów produkcyjnych, a ministerstwo środowiska ma zbudować wzorcowe zakłady.

Samoloty jutra Latanie bez spalin Transport lotniczy powoduje około 3 procent emisji dwutlenku węgla w skali światowej. Komisja Europejska uważa, że to za dużo i domaga się ich obniżenia o jedną czwartą do roku 2050. Czy może się to udać? Tak, pod warunkiem wprowadzenia w lotnictwie nowych napędów, na przykład napędu elektrycznego. Projekt takiego samolotu przedstawiło konsorcjum Bauhaus-Luftfahrt z siedzibą w Monachium.

Samoloty jutra "Lodowate" silniki Samoloty o napędzie elektrycznym mogą wzbić się w powietrze pod warunkiem, że zostaną wyposażone w niezwykle wydajne silniki. Aby mogły uzyskać wymaganą moc, należy je schłodzić to temperatury minus 190 stopni Celsjusza. Dopiero wtedy wszystkie kable i przewody przestaną stawiać opór elektryczny. Potrzebne będą także nowe, dużo silniejsze i lżejsze akumulatory.

Samoloty jutra Funkcja kształtuje formę Kształt samolotu ma duży wpływ na zużycie paliwa. Widać to wyraźnie na tym projekcie dużego samolotu pasażerskiego Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Astronautyki utrzymanego w układzie BWB, bez wyraźnego podziału na kadłub i skrzydła. Wielu ekspertów jest zdania, że przyszłość lotnictwa należy do samolotów typu latające skrzydło. Przykładem takiego samolotu jest dziś amerykański bombowiec B-2.

Samoloty jutra Śmigła zamiast dysz? Od nowoczesnych silników turbowentylatorowych lepsze, bo oszczędniejsze, są nowe silniki turbośmigłowe o śmigłach przeciwbieżnych. Z badań specjalistów z Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Astronautyki (DLR) wynika, że zużywają do 20 procent mniej paliwa. Ich śmigła mają średnicę dochodzącą do pięciu metrów i bardzo szerokie, zakrzywione, "sierpowate" łopaty.

Samoloty jutra Oszczędne, ale głośne Najlepszym miejscem do zamontowania silników turbośmigłowych ze śmigłami przeciwbieżnymi jest tył kadłuba samolotu. Dlaczego? Bo są dużo głośniejsze od dwuprzepływowych odrzutowych silników turbowentylatorowych. Samoloty z takimi silnikami są wolniejsze od odrzutowców, ale niewiele. Dwugodzinny lot wydłużyłby się średnio o 15 minut. To niedużo i oszczędność paliwa może przeważyć na ich korzyść.

Samoloty jutra Nastawiony na oszczędność W technice lotniczej obowiązuje zasada "coś za coś". Tak wygląda samolot zaprojektowany pod kątem uzyskania maksymalnej oszczędności: bardzo długie skrzydła, wąski kadłub i napęd elektryczny. Widoczny na zdjęciu eksperymentalny "Solar-Impulse" z André Borschbergiem za sterami, utrzymał się w powietrzu ponad dobę, ale jego prędkość wynosi tylko 70 km na godzinę.

Samoloty jutra Składane skrzydła Cienkie skrzydła o dużej rozpiętości, takie jakie mają szybowce, dają im dużą doskonałość. Na przykład doskonałość 50 oznacza, że szybowiec może przelecieć 50 km z wysokości 1 km. Pokazany wcześniej samolot zasilany energią słoneczną też miał długie skrzydła: 63 metry. Żeby taki samolot zmieścił się w dzwiach hangaru, końcówki jego skrzydel często są składane, tak jak w samolotach pokładowych.

Samoloty jutra Powrót dwupłatowców? Zaletą dwupłatowców jest duża sztywność konstrukcji i niewielkie wymiary. Widoczny tu projekt dużego samolotu pasażerskiego "Boxwing", opracowany w konsorcjum Bauhaus-Luftfahrt, ma napęd turbośmigłowy ze śmigłami przeciwbieżnymi i podwójne, skośne skrzydła. Ten układ konstrukcyjny sprawia, że jest szybki, oszczędny i nie zajmuje więcej miejsca na lotnisku niż dzisiejsze samoloty pasażerskie.

Samoloty jutra Samolot czy rakieta? Dla tych, którym zawsze się spieszy, konstruktorzy z DLR opracowali projekt ponaddźwiękowego samolotu o napędzie wodorowo-rakietowym, nawiązującego wyraźnie do koncepcji kosmicznego wahadłowca. Gdyby został zbudowany, w roku 2050 lot z Europy do Australii zająłby nam tylko 90 minut. Pytanie tylko: po ile będą bilety? Autor: Fabian Schmidt / Andrzej Pawlak



Wysokie koszty produkcji

Przejście na silniki neutralne dla klimatu w lotnictwie uważane jest za szczególnie trudne. Rozwiązaniem jest tutaj „Power to Liquid” (PtL). W tej technologii nafta jest produkowana z wodoru przy użyciu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. To z kolei powinno znacznie ograniczyć emisje dwutlenku węgla w lotnictwie. Jak dotąd jednak paliwo to nie jest dostępne ani w odpowiednich ilościach, ani po cenach rynkowych.

Władze w porozumieniu z branżą lotniczą planują wprowadzenie obowiązkowego minimalnego kontyngentu na paliwa sprzedawane w Niemczech, jak również obowiązek do zakupu paliw, co ma zagwarantować tworzenie popytu pomimo wysokich kosztów. Linie lotnicze mają się zobowiązać do odbioru określonych ilości kerozyny w najbliższych latach. Ma to także zapobiegać zakłóceniu konkurencyjności w branży.

