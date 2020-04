EBC: banknoty nie zwiększają ryzyka infekcji wirusem

Wyniki badań laboratoriów, z którymi współpracuje Europejski Bank Centralny (EBC), wykazały, że „w ciągu pierwszych kilku godzin na powierzchniach plastikowych może przetrwać 10 do 100 razy więcej wirusów, jak na banknotach”- napisał członek zarządu EBC, Fabio Panetta, w artykule opublikowanym we wtorkowych (28.04.20) wydaniach czołowych europejskich gazet, m.in. we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Także z innych analiz wynika, że na porowatej powierzchni banknotów wykonanych z bawełny wirus jest znacznie gorzej przenoszony, niż na gładkich powierzchniach z tworzyw sztucznych. Do podobnych wniosków doszedł ostatnio także Deutsche Bundesbank.

Chomikowanie gotówki w kryzysie

Jak wskazał Fabio Panetta, na początku koronakryzysu wzrosło znacznie zapotrzebowanie na gotówkę. W połowie marca wartość dodatkowo wypuszczonych do obiegu banknotów gwałtownie wzrosła do niemalże historycznego poziomu rzędu 19 mld euro.

Jednak już w kwietniu zapotrzebowanie na banknoty i bilon spadło. W większości krajów jest ono obecnie niższe niż zwykle. „Więcej pieniędzy w supermarketach i innych sklepach wydano bezpośrednio przed wprowadzeniem restrykcji, gdyż w późniejszym okresie możliwości te były ograniczone” – wyjaśnił bankier. Dodał także, że „wahania te pokazują również, że w kryzysie ludzie mają skłonność do chomikowania gotówki – jest to trend, który można było zauważyć także podczas kryzysu finansowego”. Panetti podkreślił, że również w czasach kryzysu system euro jest w stanie zapewnić stałą dostępność banknotów. Jednocześnie EBC gwarantuje nieprzerwane działanie i bezpieczeństwo usług płatniczych online.

(DPA/jar)