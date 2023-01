Dzieci z chórów katedry w Kolonii śpiewają o nadużyciach

Stowarzyszenie z Kolonii chce wesprzeć pracę swojego centrum kontaktowego i informacyjnego przeciwko napaściom i nadużyciom seksualnym. Autorem tekstów piosenek jest psycholog i muzyk Ecki Pieper z zespołu „Koebes Underground”. Zespół ten najbardziej znany jest z uczestnictwa w tzw. „Stunksitzung”, czyli alternatywnych zebraniach towarzystw karnawałowych.

„To nie jest to, czego chcę”

Kapelmistrz katedralny Eberhard Metternich powiedział w weekend katolickiemu portalowi internetowemu domradio.de z Kolonii, że rodzice biorących udział w nagraniu trzech chłopców i dwóch dziewczynek byli zaangażowani w projekt już na wczesnym etapie, a także poinformowani o tekstach piosenek. Teksty zaś są „napisane w sposób bardzo wrażliwy”, a ​​ich treść jego zdaniem przemawia również do dzieci.

Zdaniem dyrygenta ważne jest, aby dzieci mogły wypowiedzieć się także na trudne tematy i upominać się o swoje prawa. Na przykład, gdy w refrenie piosenki „Głupie uczucie” padają słowa „to nie jest to, czego chcę” i gdy w zwrotkach opisywane są sytuacje nadużyć.

– Dzieci przede wszystkim potrzebują wyczucia, co jest dopuszczalne, a co nie. Trzeba je też uwrażliwić na to, co wolno komuś innemu, a czego mu czynić nie wolno. Dzieci powinny być wzmacniane w ich ocenie takich sytuacji – powiedział Metternich.

Dzięki piosenkom dzieci dowiedzą się, gdzie są granice nadużyć wobec nich

Piosenki do pobrania

Kapelmistrz katedralny z Kolonii dodał, że od wielu lat z zaangażowaniem i wielką uwagą podchodzi się do kwestii ochrony dzieci. Bo chór, zwłaszcza chłopięcy, to bardzo wrażliwa instytucja. W życiu codziennym „granice mogą zostać szybko i wielokrotnie przekroczone; czy to między dziećmi, czy ze strony dorosłych wobec dzieci”.

Dlatego prawie 20 lat temu nawiązano kontakt ze stowarzyszeniem Zartbitter, aby uzyskać wsparcie w tym zakresie. Stowarzyszenie pomogło w opracowaniu wstępnej koncepcji ochrony dzieci przed molestowaniem.

– Nowe piosenki, które można pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia, zostaną wykorzystane w pracy prewencyjnej z dziećmi ze szkół podstawowych – wyjaśnił Eberhard Metternich. Jak dodał, w stowarzyszeniu Zartbitter ponadto prowadzone są warsztaty z chłopcami i dziewczętami z chórów, podczas których opracowywany jest z dziećmi pakt na rzecz ich praw.

(KNA/jak)

