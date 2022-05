Dzieci są grubsze i mniej sprawne. Przez pandemię

Niemal co szóste dziecko w Niemczech przybrało na wadze od początku pandemii koronawirusa; wśród dzieci w wieku od 10 do 12 lat było to nawet 31 procent, czyli niemal jedna trzecia. To wniosek z opublikowanego we wtorek (31.05.2022) sondażu ośrodka Forsa, który przeprowadzono wśród rodziców w Niemczech.

Dzieci stały się też mniej aktywne. Prawie połowa (44 procent) rusza się mniej niż przed pandemią. Z kolei jedna czwarta je więcej słodyczy niż wcześniej.

Trwała zmiana nawyków

Z odpowiedzi ankietowanych rodziców wynika też, że około 70 procent dzieci poświęca więcej czasu na korzystanie z mediów. Zdaniem autorów sondażu nie jest to tylko tymczasowe zjawisko. „Nie wydaje się, że zmiana nawyków, która nastąpiła przez lockdown, jest czasowa” – ocenili eksperci.

Problemy te w największym stopniu dotyczą dzieci z rodzin o niskich dochodach, dzieci cierpiących na otyłość, a także grupy wiekowej od 10 do 12 lat.

Autorzy badania ostrzegają, że w rzeczywistości sytuacja może wyglądać dużo gorzej, bo już w sondażach z wcześniejszych lat zauważono, iż rodzice często „koloryzują” informacje o niezdrowych nawykach swoich dzieci.

„Alarmująca sytuacja”

Wyniki najnowszego sondażu nie są zaskoczeniem, bo już wcześniejsze analizy wskazywały, że dzieci więcej czasu poświęcają mediom i jedzą więcej słodyczy. Susann Weihrauch-Blueher z Niemieckiego Towarzystwa Walki z Otyłością nie kryje zaniepokojenia.

– Nigdy dotąd nie zaobserwowaliśmy przyrostu wagi w takiej skali, jak od początku pandemii – powiedziała. Jej zdaniem sytuacja ta jest „alarmująca”. Już u dzieci i młodzieży nadwaga może prowadzić do nadciśnienia, otłuszczenia wątroby czy cukrzycy.

Także dyrektor Centrum Medycyny Żywienia im. Else Kroener-Fersenius przy Uniwersytecie Technicznym w Monachium, Hans Hauner, podkreślił, że należy szybko zniwelować skutki pandemii dla zdrowia dzieci. Przeciwnym razie „koronawirusowe kilogramy” będą odbiją się później na zdrowiu całego pokolenia. Eksperci zalecają przede wszystkim opodatkowanie napojów o wysokiej zawartości cukru, ograniczenia reklam niezdrowych produktów spożywczych oraz finansowanie przez kasy chorych leczenia otyłości.

Sondaż sporządzono na podstawie wywiadów z grupą 1004 rodziców dzieci w wieku od 3 do 17 lat na zlecenie Niemieckiego Towarzystwa Walki z Otyłością i Centrum Medycyny Żywienia im. Else Kroener-Fersenius.

(ARD/widz)

