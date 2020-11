Niemcy: Obywatelstwo wpływa na dzieci migrantów

Takie są wyniki opublikowanych dziś (11.11.20) badań przeprowadzonych przez naukowców: Helmuta Rainera z instytutu Ifo i Christinę Felfe z Uniwersytetu w Wuerzburgu. Wykazali oni, że obywatelsko niemieckie nabyte przez urodzenie (ius soli) skłania rodziców z tłem migracyjnym chociażby do tego, by zapisać dziecko do zerówki. Według badań, wszystkie dzieci migrantów, które zostały urodzone po reformie dotyczącej nabycia niemieckiego obywatelstwa, uczęszczały do zerówki.

Ustawa, która wiele zmieniła

Chodzi o ustawę, która weszła w życie w 2000 roku i która ułatwia dzieciom cudzoziemców urodzonym po 1.1.2000 roku uzyskanie niemieckiego obywatelstwa.

Wyniki badań oparte są na rejestrach dotyczących przystąpienia do nauki i takich, które odzwierciedlają sytuację na różnych etapach nauki. Naukowcy doszli do wniosku, że kończąc zerówkę dzieci z migracyjnym pochodzeniem, które od urodzenia miały niemieckie obywatelstwo, lepiej mówiły po niemiecku, a także były bardziej dojrzałe, jeśli chodzi o społeczno-emocjonalne kompetencje niż dzieci, które tego obywatelstwa automatycznie nie otrzymały. Rainer i Felfe podkreślają, że to nie wszystkie pozytywne skutki takiej decyzji rodziców. Okazuje się bowiem, że w przypadku tych dzieci zmniejsza się prawdopodobieństwo konieczności powtarzania klasy.

Badania wykazały, że większe jest prawdopodobieństwo, iż dzieci te będą kontynuowały naukę w gimnazjum, co ma szczególne znaczenie, jeśli wziąć pod uwagę ich późniejsze szanse na rynku pracy. Naukowcy w swoim raporcie dochodzą do wniosku, że obywatelstwo nabyte przez urodzenie zmniejsza przepaść między dziećmi z pochodzeniem migracyjnym i takimi, które go nie mają na poziomie gimnazjum niemal o połowę.

Sytuacja chłopców lepsza

Wyniki badań nie są jednak pozbawione kropli goryczy. Pozytywne skutki obywatelstwa nabytego przez urodzenie ograniczają się bowiem do chłopców. Naukowcy przeanalizowali wyniki w nauce wszystkich uczniów dziewiątych i dziesiątych klas ośmiu niemieckich miast. Okazuje się, że między dziećmi z tłem migracyjnym, ale posiadającymi obywatelstwo niemieckie od urodzenia, a takimi, które nie mają tła migracyjnego niemal nie ma różnic, jeśli chodzi o takie przedmioty jak niemiecki czy matematyka. W przypadku uczennic o podobnych wnioskach mowy być nie może.

Według przedstawionego komunikatu, dzieci z pochodzeniem migracyjnym stanowią w krajach rozwiniętych najszybciej rosnącą grupę społeczną i mają ogromne znaczenie dla kształtowania przyszłości danych społeczeństw. Dlatego też jest niezmiernie ważne, by kraje, które przyjmują migrantów, z powodzeniem ich integrowały. Liberalne podejście do obywatelstwa wraz z krótkim czasem oczekiwania na nie przyspieszą, zdaniem instytutu Ifo, ekonomiczną i społeczną integrację.

