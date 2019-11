Dzieci bawiły się magnesem w stawie, wyciągnęły niewybuchy

Do zdarzenia doszło we wsi Wölfis niedaleko Erfurtu w sobotę (16.11.2019), a policja poinformowała o tym dzień później. Dzieci bawiły się w stawie, łowiąc w nim za pomocą liny zakończonej silnym magnesem. Po zarzuceniu takiej „wędki” połów okazał się niebezpieczny – do magnesu przyczepione były naboje i fragmenty pocisków, jak się później okazało z czasów II wojny światowej.

O wyłowieniu znaleziska dzieci poinformowały policję. Ta zabezpieczyła okolicę.

W oświadczeniu policja, poza odradzaniem tego typu zabaw, poinformowała, że wszystkie znaleziska, które mogą być niewybuchami, powinno się zostawić na miejscu i poinformowac odpowiednie służby.

DW/ jm