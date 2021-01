Polityka

„Dziękuję Przyjaciele!“. Nawalny żegna Niemców i wraca do Rosji

Krytyk Kremla i polityk opozycji Aleksiej Nawalny wraca do Rosji. Dziękuje Niemcom za pomoc i rozprawia się ze stereotypami. Co go czeka w Moskwie?

