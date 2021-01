Dzięki koronakryzysowi Niemcy przekroczyły swoje cele klimatyczne na rok 2020

W 2020 roku Niemcy wyemitowały do atmosfery o 42,3 procent mniej szkodliwych gazów cieplarnianych niż w przyjętym za podstawę takich obliczeń roku 1990. Poinformowała o tym Niemiecka Agencja Prasowa (DPA), powołująca się na nieopublikowaną jeszcze oficjalnie analizę think tanku Agora Energiewende. W sumie wyemitowano 722 mln ton dwutlenku węgla, o 80 mln ton niż w roku 2019. W ten sposób przekroczono wyznaczony na rok 2020 pułap emisji, który ustalono na poziomie o 40 procent niższym niż w roku 1990.

W zasadzie już z tego zrezygnowano

Tak dobrego wyniku Niemcy nie zawdzięczają jednak swojej polityce klimatycznej, tylko pandemii koronawirusa. Aż dwie trzecie mniej emisji CO2 spowodowało bowiem wyłączenie z produkcji niemieckich fabryk podczas pierwszego lockdownu na wiosnę ubiegłego roku. Gdyby nie koronakryzys i wprowadzone w związku z nim ograniczenia, spadek emisji wyniósłby tylko około 25 mln ton CO2, albo 37,8 procent, co oznaczałoby brak realizacji celów przyjętych na rok 2020. Dyrektor think tanku Patrick Graichen powiedział, że "transport i przemysł będą ponownie emitować więcej szkodliwych gazów, gdy tylko gospodarka się ożywi".

Do redukcji emisji, jak twierdzą eksperci z think tanku Agora Energiewende, przyczyniła sie także łagodna zima, podczas której zużyto mniej energii do podgrzewania domów. Poza tym w 2020 roku po raz pierwszy wyprodukowano w Niemczech więcej prądu z elektrowni wiatrowych niż z elektrowni opalanych węglem kamiennym.

W niemieckim miksie energetycznym udział energii odnawialnej wyniósł w roku ubiegłym 46,2 procent, o 3,8 punktu procentowego więcej niż w roku 2019. Złożyło się na to jednak zmniejszone o 3,6 procent zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zwiększony udział energii odnawialnych w miksie Niemcy zawdzięczają przede wszystkim fermom wiatraków na szelfie przybrzeżnym. Rozbudowa elektrowni wiatrowych na lądzie oraz rozbudowa instalacji solarnych uległy w roku ubiegłym stagnacji, podkreślił Graichen.

Ostrzejsza ochrona klimatu do roku 2030

Do tego roku Niemcy chcą zmniejszyć emisję szkodliwych gazów o 55 procent w porównaniu z rokiem 1990. W grudniu ubiegłego roku taki sam cel postawiły przed sobą także inne państwa unijne, co powinno dodatkowo zdopingować Niemcy do działania. Think tank Agora Energiewende liczy się z dalszym wzrostem kosztów CO2 w produkcji energii, co powinno szybciej zdecydować o nieopłacalności utrzymywania elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Na każdą tonę dwutlenku węgla elektrownie te muszą nabyć certyfikaty emisji, których jest coraz mniej, a ich cena stale rośnie. W połowie ubiegłego roku cena takiego certyfikatu wyniosła już 25 euro.

Od początku tego roku obowiązują podobne certyfikaty na paliwa płynne i olej opałowy. Dotyczą także właścicieli stacji benzynowych i dostawców oleju opałowego. Ich cenę ustalono na razie na poziomie 25 euro, a do roku 2025 wzrośnie ona do 55 euro. Od roku 2026 będą wystawione na licytację, tak samo jak w sektorze energetycznym.

Drugi najcieplejszy rok w historii

Wszystkie te posunięcia mają zminimalizować katastrofalne skutki zmiany klimatu. Z ostatniego raportu Niemieckiej Służby Pogodowej (DWD) wynika, że rok 2020 także w Niemczech był drugim, najcieplejszym rokiem od chwili notowania temperatur w roku 1881. Średnia temperatura w roku ubiegłym wynosiła 10,4 stopnia Celsjusza. Jeszcze cieplejszy był tylko rok 2018 (10,5 stopnia Celsjusza). Aż 9 z 10 najcieplejszych lat odnotowano już w XXI wieku, a 4 najcieplejsze w ostatniej dekadzie, ostrzega DWD.

