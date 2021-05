Dysproporcje na rynku pracy. Związki zawodowe Verdi i IG Metall nie szczędzą krytyki

W Święto Pracy niemieckie związki zawodowe domagają się większej ochrony i solidarności w czasie koronakryzysu. Przewodniczący związku zawodowego sektora usług Verdi, Frank Werneke, wezwał rząd federalny do poprawy warunków pracy i życia wielu ludzi poprzez przyjęcie czekających na uchwalenie ustaw jeszcze przed wyborami do Bundestagu we wrześniu.

„Miliony ludzi dotkniętych pracą w skróconym wymiarze godzin, z których wielu obawia się o swoje miejsca pracy - podobnie jak miliony pracowników sektorów o znaczeniu systemowym, którzy w ostatnich miesiącach osiągali nadzwyczajne wyniki w warunkach pandemii - oczekują czegoś więcej niż tylko ciepłych słów” - stwierdził Werneke.

Krytyka pod adresem Jensa Spahna

W szczególności wielu pracowników sektora opieki zdrowotnej i usług socjalnych jest rozczarowanych i zirytowanych bezczynnością rządu federalnego. „Oczekujemy konkretnych ulepszeń - i oczekujemy ich przed końcem tego okresu legislacyjnego” - powiedział przewodniczący związku zawodowego Verdi.

Mimo konkretnych propozycji minister zdrowia Jens Spahn nie zrobił jeszcze nic, aby poprawić „zatrudnienie w szpitalach”. „Dlatego oczekujemy, że rząd federalny, w szczególności minister Spahn, zobowiąże się do wdrożenia ogólnie obowiązującego układu zbiorowego w opiece dla osób starszych” - zazanaczył Werneke.

Pracownicy opieki zdrowotnej i usług socjalnych są rozczarowani i zirytowani bezczynnością rządu

Szef Verdi zaapelował do rządu federalnego o poprawę warunków pracy i życia wielu ludzi poprzez czekające na rozpatrzenie projekty legislacyjne. Jako przykład podał przedstawiony przez resort pracy projekt ustawy o zakazie nieuzasadnionego zatrudniania na czas określony, który jest blokowany przez Urząd Kanclerski oraz CDU/CSU. W czasie pandemii wielu pracodawców, zwłaszcza z branży usługowej, wykorzystało trudny czas i zmusiło wiele osób do podjęcia pracy na czas określony. „Tę paskudną grę prowadzą zwłaszcza spekulanci kryzysowi z branży sprzedaży wysyłkowej i usług kurierskich”- krytykuje Werneke.

Werneke podkreślił, że rok 2021 jest rokiem ważnych decyzji w zakresie rynku pracy i polityki społecznej. „Teraz zostanie wyznaczony kierunek, czy koronakryzys ostatecznie pogłębi przepaść między bogatymi a biednymi, między pracownikami niesamodzielnymi a tymi, którzy uzyskują wpływy kapitałowe”, czy też możliwe będzie „skuteczne zwalczanie nierówności” - wyjaśnił lider Verdi.

„Brak równowagi może zatrząść przestrzenią polityczną”

Szef IG Metall Joerg Hofmann opowiedział się za sprawiedliwym rozłożeniem ciężaru kosztów pandemii. Z jednej strony, giełdy przeżywają boom i nigdy wcześniej nie było tak szybkiego wzrostu liczby miliarderów, powiedział związkowiec w rozmowie z grupą medialną Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). W tym samym czasie, jak zaznaczył, setki tysięcy miejsc pracy zostały zlikwidowane i więcej ludzi jest uzależnionych od świadczeń Hartz IV. „Ryzyko związane z pandemią i transformacją nie może być ponoszone wyłącznie kosztem pracowników, podczas gdy reszta wykorzystuje swoje szanse” - ostrzegł Hofmann.

Pandemia pozostawia po sobie nie tylko ofiary i przegranych, ale także spekulantów. „Ta ogromna dysproporcja może zatrząść także przestrzenią polityczną” - ostrzegł Hofmann. „Dlatego właśnie potrzebujemy zdecydowanych działań politycznych w kwestii podziału obciążeń”.

Sekretarz generalny SPD Lars Klingbeil zaapelował o ogólnie wyższe płace dla pracowników, którzy w kryzysie ponoszą szczególne obciążenia. „Ci, którzy już od ponad roku utrzymują nasz kraj przy życiu, w szpitalach i domach opieki, w szkołach i świetlicach lub przy kasach w supermarketach, to są najlepsi pracownicy naszego społeczeństwa” - powiedział Klingbeil gazetom grupy medialnej Funke. „Zasługują na większy szacunek dla swojej pracy, a to musi się przełożyć na lepsze warunki pracy i wyższe płace”.

Z kolei sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak podkreślił skuteczność zasiłku okresowego w walce z bezrobociem. Wyraził zadowolenie, że mimo pandemii rynek pracy jest stabilny. Wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin było kluczem do sukcesu i „zaporą przed masowym bezrobociem” - powiedział Ziemiak. Wiele krajów zazdrościło Niemcom tego instrumentu. Ustabilizował on gospodarkę i zapewnił miejsca pracy. „Sygnał w dniu 1 maja jest jasny: CDU staje w obronie pracowników w tym kraju”.

SPD domaga się nowej ustawy o umowach na czas określony

W Święto Pracy przewodniczący SPD Norbert Walter-Borjans wezwał do ograniczenia nieuzasadnionych umów o pracę na czas określony. Szczególnie na początku swojej kariery pracownicy potrzebują perspektyw i bezpieczeństwa w planowaniu, powiedział. „To nierozsądne, jeśli muszą przechodzić z jednej umowy o pracę na czas określony do drugiej i żyć w ciągłej niepewności, czy stać ich na wakacje, samochód lub własne cztery kąty”. Prawo zaproponowane przez ministra pracy Hubertusa Heila (SPD) musi być teraz szybko wprowadzone, powiedział socjaldemokrata. Minister Heil chce ograniczyć czas trwania i częstotliwość zawierania umów o pracę, które są ograniczone w czasie bez obiektywnego powodu. Uzasadnił to tym, że wiele umów na czas określony nie było koniecznych ze względów operacyjnych, lecz stanowiło jedynie sposób na obejście ochrony przed zwolnieniem. Ponadto umowy na czas określony z istotnych powodów - na przykład z ppwodu zastępstwa na czas urlopu rodzicielskiego lub szczytowego obciążenia pracą - nie powinny być przedłużane bez końca.

(DPA/AFP/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>