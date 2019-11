Dwa raporty: Narkotyki poważnym problemem w całej UE

Najnowszy raport dotyczący Niemiec ukazuje obecne trendy i współczynnik chorobowości w odniesieniu zarówno do nielegalnych jak i legalnych substancji,mogących wywołać uzależnienie wśród ich konsumentów. Występując z okazji jego opublikowania na konferencji prasowej w Berlinie, Daniela Ludwig zwróciła uwagę na sukcesy w zwalczaniu narkomanii i uzależnień w Niemczech oraz problemy, które wciąż wymagają rozwiązania.

Palenie papierosów powoli wychodzi z mody

Pełnomocniczka rządu RFN ds. narkotyków i uzależnień podkreśliła, że pozytywny rozwój sytuacji dostrzegany jest w spadku konsumpcji tytoniu. - Wydaje, się, że palenie papierosów naprawdę wychodzi z mody - stwierdziła.

Równocześnie jednak zanotowano wyraźny wzrost popularności e-papierosów, zwłaszcza wśród młodzieży i młodych osób dorosłych. - Ten trend należy wyhamować. Jest to jeszcze jeden argument przemawiający za zakazem reklamowania tytoniu i e-papierosów w miejscach publicznych - dodała Daniela Ludwig.

Marihuana najpopularniejsza

W przypadku substancji nielegalnych, w dalszym ciągu najczęściej używanym narkotykiem w Niemczech pozostaje marihuana. Dotyczy to zarówno dorosłych w różnym wieku, jak i ludzi młodych oraz młodzieży. Wśród młodych osób dorosłych, w wieku od 18 do 25 lat, odsetek ten wynosi 42,5 procent.

Substancje takie jak heroina, nowe substancje psychoaktywne oraz kokaina zdają się cieszyć malejącą popularnością. Mimo to, heroina w dalszym ciągu pozostaje główną przyczyną śmierci wśród narkomanów. W roku ubiegłym wskutek przedawkowania narkotyków zmarło w Niemczech 1276 osób, niemal tyle samo co w 2017 roku – 1272 osoby.

Walka z narkomanią wymaga nowych metod

Zdaniem Danieli Ludwig nawet jeśli "dane liczbowe na temat śmierci osób zmarłych wskutek przedawkowania narkotyków utrzymują się od kilku lat na praktycznie tym samym poziomie, najważniejsze jest to, co chroni ludzkie zdrowie". Dlatego "nie może być mowy o zezwoleniu na konsumpcję twardych narkotyków, takich jak kokaina czy heroina, na własny użytek".

Daniela Ludwig

Pełnomocniczka rządu ds. narkotyków i uzależnień zwróciła przy tym uwagę na konieczność rozszerzenia opieki nad ludźmi uzależnionymi od narkotyków, między innymi przez zwiększenie liczby miejsc, w których mogą uzyskać substancje zastępcze, takie jak metadon. - Polityka ws. narkotyków jest polityką zdrowotną i obejmuje wszystkich bez wyjątku - stwierdziła. Podkreśliła przy tym konieczność prowadzenia otwartego dialogu w odniesieniu do narkotyków i innych substancji uzależniających "bez natrętnego moralizatorstwa i prób ideologizowania tego zagadnienia". Głównym celem powinno być poświęcenie więcej uwagi narkomanom i ich rodzinom oraz sięgnięcie po skuteczniejsze działania prewencyjne.

Narkotyki poważnym problemem w całej UE

Na podobne problemy zwraca także przedstawiony dziś nowy raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Zestawienie opisuje aktualną sytuację w państwach UE oraz w Norwegii i Turcji.

Wynika z niego, że około 96 mln obywateli UE w wieku od 15 do 64 lat przynajmniej raz w życiu miało do czynienia z nielegalnymi narkotykami. Niepokoi fakt, że narkotyki są popularne zwłaszcza wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 34 lat. W tej grupie wiekowej w roku ubiegłym po nielegalne narkotyki sięgnęło 19,1 mln osób, to jest 16 procent.

Spada popularność narkotyków twardych, lecz wciąż są dużym problemem

W roku 2017 wskutek przedawkowania narkotyków zmarło w UE przynajmniej 8238 osób. W około 85 proc. zejść śmiertelnych przyczyną zgonu były opioidy. Najczęściej konsumowanym narkotykiem w państwach unijnych, podobnie jak w Niemczech, jest marihuana.

Stale rosnąca rola telemedycyny

Tegoroczny raport EMCDDA ws. narkotyków i uzależnień podkreśla stale rosnącą rolą usług telemedycznych w zwalczaniu narkomanii oraz jej zapobieganiu. Internet i media społecznościowe sprawdzają się coraz lepiej jako narzędzie skutecznej prewencji, docierając do coraz większej liczby młodych ludzi, narażonych na kontakt z narkotykami. Oferta telemedyczna obejmuje zarówno informacje nt. narkotyków, jak i oferty bezpośredniej pomocy. Jej słabą stroną jest wciąż niejednakowy poziom świadczonych usług, niejasne przepisy na temat ochrony danych osobowych i mało obiektywna ocena skuteczności podjętych działań.

