DW sprawdza fakty. „Swatanie” migrantów i zdjęcia z Polski

W mediach społecznościowych raz po raz pojawiają się fałszywe doniesienia. Często dodawane są też zdjęcia, które jednak okazują się stare lub pozbawione kontekstu. Oto kolejny przykład, gdy wykorzystano zdjęcia, które wcale nie są związane z postem użytkownika.

Stwierdzenie: Niemiecki (i inne rządy europejskie) jest ponoć aktywnie zaangażowany w organizowanie spotkań dorosłych migrantów z młodymi niemieckimi dziewczętami w szkołach w celu „wzajemnego poznania się”. Ten użytkownik (tweet zarchiwizowany ) twierdzi na platformie X, że niemiecki rząd „importuje” uchodźców, aby następnie „dać im swoje córki”. Dowodem na to mają być zdjęcia, które rzekomo przedstawiają takie spotkanie. Post został wyświetlony ponad milion razy.

DW sprawdza fakty: To fake.

Zdjęcia, które użytkownik udostępnia na X wraz ze swoimi rewelacjami, nie są ani najnowsze, ani nie zostały zrobione w Niemczech. Mają kilka lat i pochodzą z Polski. Można to sprawdzić za pomocą prostego wyszukiwania wstecznego obrazów, na przykład za pomocą wyszukiwarek Google lub Yandex.

Wyszukiwanie wsteczne za pomocą zrzutów ekranu poszczególnych obrazów z postu prowadzi do różnych starszych doniesień mediów lub innych postów w mediach społecznościowych, które zostały opublikowane około pięć lat temu. Na przykład ten tweet (zarchiwizowany ) pochodzi z 2018 r. Autor nazywa się Dariusz Matecki i jest politykiem partii Suwerenna Polska. W swoim poście pisze on o „wielokulturowym obozie indoktrynacji w Polsce”. Ten sam kolaż zdjęć pojawia się również w tej relacji polskich mediów (zarchiwizowana ) opublikowanym w 2018 roku.

Zdjęcia nie mają związku z niemieckim rządem

Pozostałe trzy zdjęcia z postu na X również pochodzą z tego samego roku. Wszystkie zdjęcia zostały znalezione na różnych polskich stronach internetowych z 2018 roku. Oryginalnych zdjęć nie można już znaleźć na kontach, na które powołują się media. W niektórych przypadkach profile nie istnieją lub nie można odnaleźć zdjęć na odpowiednich kontach.

Relacje i hashtagi wskazują również, że zdjęcia zostały zrobione podczas wydarzenia „Euroweek 2018”w Polsce. Według strony internetowej Euroweek to „program edukacyjny” dla uczniów i studentów w każdym wieku, a także młodych dorosłych. W jego ramach odbywają się różne warsztaty i dyskusje międzykulturowe. Zgodnie z zarzutami zawartymi w artykułach opublikowanych wraz ze zdjęciami, miało tam dochodzić do wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu , które zajęło się sprawą w 2018 r., nie potwierdzono zarzutów wobec doradców-wolontariuszy na Euroweek. Do czasu publikacji niemieckiej wersji tego artykułu organizatorzy nie odpowiedzieli na pisemne zapytanie DW dotyczące zdjęć.

Nie wiadomo zatem, jak powstały zdjęcia. Jasne jest jednak: pochodzą one z Polski z 2018 roku i nie mają żadnego związku z niemieckim rządem. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie chciało wypowiedzieć się na temat tego konkretnego przypadku.

Łódź z migrantami na Morzu Śródziemnym Zdjęcie: Paolo Santalucia/picture alliance/AP

Sprawy migracji jednym z głównych tematów dezinformacji

Przestępcy, sprawcy przemocy, pasożyty – tak często przedstawia się migrantów w mediach społecznościowych. Według raportu Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO) narracje te należą do najczęściej rozpowszechnianych w mediach społecznościowych lub innych podobnych platformach. Według EDMO migracja jest często jednym z tematów, w odniesieniu do których regularnie rozpowszechniana jest szczególnie duża liczba fałszywych wiadomości, fake newsów lub obrazów wyrwanych z kontekstu.

Na przykład po rosyjskiej agresji na Ukrainę wzrosła liczba fałszywych doniesień na temat ukraińskich uchodźców, ale w ostatnich latach często pojawiały się również wprowadzające w błąd lub fałszywe informacje na temat uchodźców przekraczających Morze Śródziemne. Wszystkie te twierdzenia wydają się mieć wspólny cel: postawienie uchodźców w złym świetle.

Aby rozpoznać takie stwierdzenia lub fałszywe obrazy, trzeba w pierwszej kolejności przeprowadzić proste wsteczne wyszukiwanie obrazów. Ta metoda często pozwala wstępnie ustalić, czy zdjęcie może być fałszywe. A jeśli nadal nie ma pewności, można również sprawdzić w innych wiarygodnych źródłach.

Współpraca: Kathrin Wesolowski

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie Redakcji Niemieckiej DW .